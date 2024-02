Vicende amorose a Beautiful: Paris, Hope e Thomas

Paris e Hope incontrano Thomas

Nell’episodio di martedì 27 febbraio 2024 di Beautiful, Paris e Hope si trovano faccia a faccia con Thomas in un momento piuttosto imbarazzante: il giovane sta cambiando i vestiti. Nonostante la situazione imbarazzante, Paris non perde l’occasione per esprimere apprezzamenti sul ragazzo, spingendo Hope a confessare rapidamente di trovare Thomas attraente.

Le speranze di Steffy per Thomas

Steffy, desiderosa di vedere Thomas impegnato in una nuova relazione sentimentale, si apre con lui. Tuttavia, Thomas le assicura di essere appagato dalla sua vita attuale, concentrata sul lavoro e su suo figlio Douglas. Nel frattempo, Liam e Brooke continuano a scambiarsi confidenze e preoccupazioni riguardo alla presenza predominante di Thomas nella vita di Hope, convinti che ciò possa avere ripercussioni negative. La tensione e le incertezze sentimentali si fanno sempre più fitte, mantenendo altissima la suspence per gli appassionati di Beautiful.