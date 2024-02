Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, diventa il nuovo volto di Emporio Armani

Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, protagonista della nuova campagna underwear di Emporio Armani

La bassista dei Måneskin, Victoria De Angelis, è stata scelta come volto della nuova campagna di intimo di Emporio Armani per la prossima stagione primavera estate. La giovane musicista è stata fotografata da Giampaolo Sgura in una serie di scatti in bianco e nero che mettono in risalto la sua bellezza e il suo stile unico.

Un’immagine di forza e femminilità

Nelle foto, Victoria De Angelis trasmette un’immagine di forza e femminilità, incarnando perfettamente lo spirito della collezione di intimo di Emporio Armani. I suoi tatuaggi e il suo look rock si fondono armoniosamente con i capi di lingerie, creando un contrasto affascinante e audace. La campagna è un omaggio alla personalità e all’individualità di Victoria, che rappresenta una nuova generazione di donne sicure di sé e pronte a sfidare gli stereotipi di genere.

Un messaggio di empowerment

La scelta di Victoria De Angelis come testimonial della campagna di Emporio Armani è un messaggio di empowerment per tutte le donne. La bassista dei Måneskin è un’icona di stile e di autenticità, e il suo coinvolgimento nella moda rappresenta un passo avanti nella rappresentazione delle donne nel settore dell’abbigliamento intimo. Come ha dichiarato la stessa Victoria: “Sono felice di essere parte di questa campagna che celebra la diversità e l’individualità. Voglio incoraggiare tutte le donne a essere se stesse e ad abbracciare la propria unicità”. La sua presenza nella campagna di Emporio Armani è un segno tangibile del cambiamento in corso nell’industria della moda, che sta finalmente riconoscendo e valorizzando la bellezza in tutte le sue forme.

In conclusione, la bassista dei Måneskin, Victoria De Angelis, è diventata il volto della nuova campagna di intimo di Emporio Armani per la prossima stagione primavera estate. Le foto in bianco e nero scattate da Giampaolo Sgura mettono in risalto la sua personalità unica e il suo stile rock. La scelta di Victoria come testimonial rappresenta un messaggio di empowerment per tutte le donne, invitandole ad abbracciare la propria unicità e a sfidare gli stereotipi di genere.

About The Author