Victoria De Angelis: il nuovo volto di Emporio Armani

Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, diventa il volto della nuova campagna underwear di Emporio Armani

La talentuosa Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, è stata scelta come protagonista della nuova campagna underwear di Emporio Armani per la prossima primavera estate. La musicista, che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua passione per la musica, è stata fotografata da Giampaolo Sgura in una serie di scatti in bianco e nero che catturano l’essenza della rock band.

Un volto fresco e autentico per l’intimo di Emporio Armani

Emporio Armani ha scelto Victoria De Angelis come volto della sua nuova collezione di intimo per la prossima stagione, puntando su un’immagine fresca e autentica. La bassista dei Måneskin incarna perfettamente lo spirito giovane e ribelle del marchio, e la sua presenza nella campagna underwear conferisce un tocco di originalità e modernità.

La passione per la musica e lo stile unico di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis è conosciuta non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo stile unico e audace. La bassista dei Måneskin ha sempre dimostrato di avere un occhio attento per la moda e di saper mixare con maestria capi di abbigliamento e accessori. La sua presenza nella campagna underwear di Emporio Armani è quindi perfettamente in linea con il suo stile personale e rappresenta un’opportunità per mostrare al pubblico la sua passione per la moda.

«Sono molto felice di essere il volto della nuova campagna underwear di Emporio Armani. Indossare i capi di lingerie del marchio è un’esperienza unica, che mi permette di esprimere la mia personalità e la mia femminilità in modo autentico. Spero che questa collaborazione possa ispirare altre persone a esprimere se stesse attraverso la moda», ha dichiarato Victoria De Angelis.

La nuova campagna underwear di Emporio Armani con Victoria De Angelis sarà lanciata a breve e promette di stupire il pubblico con la sua originalità e il suo stile unico. La bassista dei Måneskin è pronta a conquistare anche il mondo della moda, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità.

