Vigili intervengono mentre usano un’opera d’arte come barbecue

Una festa insolita sull’opera d’arte ‘Sweet Home’

Una festa insolita ha avuto luogo di recente nell’area golenale del Po denominata San Colombano, nel Mantovano. Un gruppo di ragazzi di Suzzara ha organizzato una festa sull’installazione artistica ‘Sweet Home’ dell’artista Umberto Cavenago. Tuttavia, la festa è stata interrotta dall’arrivo di una pattuglia della Polizia locale di Suzzara, che ha costretto i partecipanti a lasciare l’opera d’arte e a lasciare rifiuti tutt’intorno.

Interrogazione al sindaco per chiarire l’accaduto

L’interrogazione sulle circostanze dell’evento è stata presentata al sindaco di Suzzara da Elisabetta Vezzani, consigliere comunale del gruppo misto. Il video della festa è stato diffuso online, attirando l’attenzione sul comportamento dei ragazzi che si sono arrampicati sull’opera d’arte a forma di barca e hanno acceso un barbecue utilizzando dei massi raccolti in zona.

L’opera d’arte e il suo valore

L’installazione artistica ‘Sweet Home’, realizzata in ferro, ha un valore di oltre 100.000 euro. Il progetto è stato finanziato in parte dal Piano per l’arte contemporanea 2020, promosso dal ministero della Cultura nel 2021, e in parte dal Comune di Suzzara. L’opera, ideata come un’estensione del museo della galleria del premio Suzzara, ha l’obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea e ha attirato l’attenzione di artisti di fama come Carrà, Guttuso e Pio Semeghini.

