Villa di lusso di Alec Baldwin in vendita

Alec Baldwin mette in vendita la sua villa negli Hamptons

L’attore Alec Baldwin ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa villa negli Hamptons e ha scelto di presentarla personalmente in un video. Baldwin ha acquistato questa proprietà negli anni ’90 per 1,75 milioni di dollari e ora è pronta per un nuovo proprietario.

Una villa coloniale con un fascino unico

La villa coloniale, che risale al 1740, è il cuore di questa tenuta di oltre 3.000 metri quadrati. Nel corso degli anni, la casa è stata ampliata e ristrutturata, ma ha mantenuto il suo fascino originale. Dispone di cinque camere da letto, sette bagni, una cucina spaziosa, una sala cinema, una sala degustazione di vini e una biblioteca con pannelli in legno.

Nel video, Baldwin descrive la sua passione per questa proprietà: “Mi sono innamorato di questo posto nel momento in cui sono arrivato qui“. Le pareti bianche e le ampie finestre che si affacciano sul verde circostante creano un’atmosfera luminosa e accogliente. La grande sala è dominata da un imponente camino e da comodi divani, perfetti per trascorrere serate in compagnia. La cucina, anch’essa bianca, è dotata di un’isola centrale con sgabelli alti, ideale per iniziare la giornata con una tazza di caffè. La sala da pranzo, con un lungo tavolo in legno, si apre sulla cucina. Inoltre, la villa dispone di portici coperti e due balconi che offrono una vista mozzafiato sulla riserva naturale circostante.

Un’oasi di relax all’aperto

La villa è circondata da un lussuoso padiglione personalizzato di circa 200 metri quadrati, che include un magnifico camino in pietra, una piscina, una vasca idromassaggio e una spa. Inoltre, c’è un orto recintato per gli amanti del giardinaggio. La proprietà offre anche un accesso privato alla natura circostante e alle passeggiate a cavallo. Le spiagge oceaniche degli Hamptons e la vivace vita del villaggio sono facilmente raggiungibili, rendendo questa villa il luogo ideale per il relax.

Scott Bradley, l’agente immobiliare incaricato della vendita, ha commentato: “Questa proprietà è davvero unica negli Hamptons. Una tenuta collinare straordinaria circondata da ampi spazi aperti e brezze oceaniche. È un’opportunità irripetibile per creare un complesso generazionale ad Amagansett“.

La villa è attualmente in vendita presso l’agenzia immobiliare Saunders al prezzo di 18,995,000 dollari. Se sei interessato a vivere una vita di lusso negli Hamptons, questa potrebbe essere l’opportunità che stavi cercando.

