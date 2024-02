Vincitori asta tutele graduali bollette: cosa aspettarsi fino a luglio

Il servizio a tutele graduali: cosa cambierà per gli utenti?

Il 6 febbraio sarà una data cruciale per la bolletta dell’energia elettrica, poiché verrà reso noto l’esito dell’asta che ha determinato gli aggiudicatari del servizio a tutele graduali. Questo servizio è stato creato per garantire una transizione senza traumi verso la completa liberalizzazione dei mercati energetici, dopo la fine della maggior tutela. Ma cosa cambierà per gli utenti? Ecco le risposte alle domande più comuni.

1) Che cos’è il servizio a tutele graduali?

Il servizio a tutele graduali (Stg) è stato creato dall’Arera per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica dopo la fine della tutela di prezzo. Questo servizio durerà al massimo tre anni e coinvolgerà tutti i clienti non domestici che non hanno ancora scelto un venditore sul mercato libero. La durata del servizio è fissata in tre anni.

2) Quando si sono svolte le aste?

Le aste per l’assegnazione del servizio a tutele graduali si sono svolte il 10 gennaio. In base a queste aste, sono stati individuati in via provvisoria gli operatori che si occuperanno del nuovo servizio a partire da luglio. I risultati definitivi dell’asta saranno resi noti il 6 febbraio.

3) Quali utenti saranno interessati dalla transizione?

Gli utenti interessati dalla transizione possono verificare se rientrano in questa categoria consultando l’ultima bolletta. Se la dicitura “servizio di maggior tutela” è presente, si può decidere di non fare alcuna scelta e verranno automaticamente trasferiti al servizio a tutele graduali a partire da luglio. Altrimenti, è possibile scegliere un’offerta nel mercato libero. Gli esercenti la maggior tutela dovranno inviare una comunicazione ai clienti domestici non vulnerabili, che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela, per informarli sulla possibilità di scegliere un’offerta di mercato libero.

4) Quali saranno le condizioni di prezzo del servizio a tutele graduali?

Le condizioni contrattuali del servizio a tutele graduali corrisponderanno a quelle delle offerte a “prezzo libero a condizioni equiparate di tutela” (offerte Placet). Il prezzo sarà deciso liberamente dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi, mentre la struttura di costo sarà stabilita dall’Autorità e inderogabile. Le condizioni contrattuali, come le garanzie o la rateizzazione, saranno stabilite dall’Autorità e dovranno essere rispettate.

