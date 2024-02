Vinicius Jr designato Ambasciatore UNESCO per la Buona volontà

Vinícius Jr., il calciatore brasiliano che lotta per l’istruzione

Il 23enne Vinícius Jr. è diventato un simbolo della lotta contro la discriminazione nel calcio spagnolo, ma la sua passione per l’uguaglianza e l’accesso all’istruzione in Brasile è iniziata molto prima. Recentemente, è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Unesco, un riconoscimento che considera “più di un onore, è una vittoria e un dovere che porterò per il resto della mia vita”.

Il giovane calciatore non si limita a essere un talento sul campo, ma si impegna anche come cittadino attivo nella promozione dell’istruzione. Fin da quando aveva 19 anni, ha combattuto per l’uguaglianza di opportunità educative in Brasile, utilizzando le sue risorse per creare l’Instituto Viní.Jr. Nel 2021, ha fondato questa organizzazione che si impegna ad aiutare i bambini e gli adolescenti brasiliani provenienti da quartieri svantaggiati a riconnettersi con la scuola.

L’Instituto Viní.Jr. si basa sui valori dello sport per ispirare e motivare gli studenti di ogni provenienza a desiderare di imparare e a perseguire una carriera scolastica. Vinícius Jr. crede che lo sport possa essere uno strumento potente per trasmettere valori come il lavoro di squadra, la disciplina e la determinazione, che possono essere applicati anche nell’ambito dell’istruzione.

In un’intervista, Vinícius Jr. ha dichiarato: “Essere nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Unesco a 23 anni è più di un onore, è una vittoria e un dovere che porterò per il resto della mia vita. Certo, voglio essere riconosciuto come un grande giocatore, ma anche come un cittadino che si è sforzato di far accadere le cose. Combatto per l’istruzione da quando avevo 19 anni, con le mie risorse, e il mio istituto sta crescendo sempre di più in Brasile“.

Vinícius Jr. è un esempio di come gli atleti possano utilizzare la loro fama e la loro influenza per fare la differenza nella società. La sua dedizione alla causa dell’istruzione e alla promozione dell’uguaglianza di opportunità è un esempio per molti giovani che si ispirano a lui.

L’Instituto Viní.Jr. continua a crescere e a raggiungere sempre più studenti in Brasile, offrendo loro un’opportunità di migliorare le loro prospettive future attraverso l’istruzione. Vinícius Jr. è determinato a continuare la sua lotta per garantire che tutti i bambini e gli adolescenti abbiano accesso a un’istruzione di qualità, indipendentemente dalla loro origine sociale o dal loro contesto di vita.

In conclusione, Vinícius Jr. è molto più di un calciatore talentuoso. È un cittadino impegnato che utilizza la sua fama e la sua influenza per promuovere l’uguaglianza di opportunità educative in Brasile. La sua nomina ad Ambasciatore di buona volontà dell’Unesco è un riconoscimento del suo impegno e una responsabilità che porterà con sé per il resto della sua vita. Grazie all’Instituto Viní.Jr., Vinícius Jr. sta facendo la differenza nella vita di molti giovani brasiliani, offrendo loro la possibilità di un futuro migliore attraverso l’istruzione.

