Visita ad limina Vescovi Nordest: Inizia dialogo con il Vaticano

Inizia la “Visita ad limina apostolorum” dei Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto

È cominciata oggi la “Visita ad limina apostolorum” dei Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto (CET). Questo importante evento si svolge sia in Vaticano che a Roma, dove si trovano le tombe degli apostoli Pietro e Paolo. Durante la visita, i Vescovi avranno l’opportunità di incontrare il Santo Padre Francesco in udienza (prevista per giovedì), partecipare a una serie di incontri con i vari Dicasteri vaticani e compiere pellegrinaggi alle basiliche “papali” della città capitolina.

Incontri e riunioni dei Vescovi

Oggi i Vescovi hanno avuto l’incontro con il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti e con quello del Clero presso la Città del Vaticano. Nel pomeriggio, si è tenuta una breve riunione della Conferenza Episcopale Triveneto. Domani mattina, è previsto l’appuntamento con il Dicastero dei Vescovi, seguito nel pomeriggio da due incontri a Trastevere (piazza S. Calisto): uno con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e l’altro con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale.

Durante la visita, i Vescovi sperano che questa sia “motivo di speranza e di gioia per tornare” alle rispettive Chiese, dove sono chiamati ogni giorno ad essere testimoni del Vangelo. Inoltre, i momenti di ascolto reciproco e il senso di cattolicità donano “uno sguardo più ampio rispetto alla realtà del Nordest e a quella italiana”.

Un’occasione di importanza per la Chiesa

La “Visita ad limina apostolorum” è un evento di grande importanza per la Chiesa. Durante questa visita, i Vescovi hanno l’opportunità di incontrare il Papa e i vari Dicasteri vaticani per discutere di questioni importanti riguardanti la loro diocesi e la vita della Chiesa in generale. È un momento di confronto e di condivisione, in cui i Vescovi possono esporre le loro preoccupazioni e ricevere consigli e indicazioni dal Santo Padre e dagli altri membri della Curia Romana.

La Visita ad limina apostolorum è anche un momento di pellegrinaggio spirituale, in cui i Vescovi hanno l’opportunità di visitare le basiliche “papali” di Roma, tra cui la Basilica di San Pietro e la Basilica di San Paolo fuori le mura. Questi luoghi sacri sono di grande importanza per la fede cattolica e rappresentano un punto di riferimento per tutti i fedeli.

In conclusione, la “Visita ad limina apostolorum” dei Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto è un evento di grande significato per la Chiesa. Durante questa visita, i Vescovi hanno l’opportunità di incontrare il Papa e i vari Dicasteri vaticani, discutere di questioni importanti e compiere pellegrinaggi spirituali alle basiliche “papali” di Roma. È un momento di confronto, di condivisione e di crescita spirituale, che permette ai Vescovi di tornare alle loro Chiese con rinnovata speranza e gioia.

