Vitiligine: Leonardi di Fdi propone manifesto per la presa in carico dei pazienti - avvisatore.it

Il Manifesto per i pazienti con vitiligine: 5 punti per una presa in carico efficace

La senatrice di FdI Elena Leonardi ha partecipato alla presentazione del Manifesto con i 5 punti per i diritti dei pazienti affetti da vitiligine. Secondo Leonardi, il manifesto è essenziale per una presa in carico efficace e precoce dei pazienti, al fine di fornire le migliori risposte che la scienza e la medicina stanno sviluppando. La senatrice ha sottolineato l’importanza di questo percorso per garantire una risposta unica ed efficace su tutto il territorio nazionale.

Riconoscimento della vitiligine come patologia cronica autoimmune e sistemica

Leonardi ha sottolineato l’importanza del riconoscimento della vitiligine come patologia cronica autoimmune e sistemica. La senatrice ha affermato di essere impegnata in questo lavoro, poiché le evoluzioni scientifiche richiedono basi solide e percorsi ben definiti. Tuttavia, ha evidenziato che esiste una sensibilità verso questa patologia e che la giornata di approfondimento e il percorso intrapreso saranno utili per fare progressi in questa direzione.

I 5 punti del Manifesto per i pazienti con vitiligine

Il Manifesto per i pazienti con vitiligine si articola in 5 punti fondamentali:

Riconoscimento della vitiligine : il manifesto mira a ottenere il riconoscimento ufficiale della vitiligine come patologia cronica autoimmune e sistemica.

Eliminazione dello stigma : il manifesto si impegna a combattere lo stigma sociale associato alla vitiligine, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione della malattia.

Accesso equo e tempestivo alle cure : il manifesto si propone di garantire a tutti i pazienti con vitiligine un accesso equo e tempestivo alle cure, indipendentemente dalla loro situazione economica o geografica.

Creazione di reti regionali e percorsi di cura integrati : il manifesto promuove la creazione di reti regionali e di percorsi di cura integrati per garantire una presa in carico completa e coordinata dei pazienti.

Supporto psicologico: il manifesto si impegna a fornire un adeguato supporto psicologico ai pazienti con vitiligine, affinché possano affrontare la malattia in modo sereno e consapevole.

Il Manifesto per i pazienti con vitiligine rappresenta un importante passo avanti nella lotta per i diritti e il benessere dei pazienti affetti da questa patologia. Grazie a iniziative come questa, si spera di poter migliorare la qualità della vita dei pazienti e di promuovere una maggiore inclusione sociale.

