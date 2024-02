Von der Leyen conferma candidatura per secondo mandato Commissione Ue

Ursula Von der Leyen annuncia la sua candidatura per un secondo mandato

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di correre per un secondo mandato durante una conferenza stampa accanto a Friedrich Merz. Definendo la sua decisione come “ponderata”, Von der Leyen ha sottolineato di sentirsi “a casa” in Europa. Prima di rendere pubblica la sua scelta, la leader dell’esecutivo Ue aveva comunicato la notizia ai membri della Cdu e dell’Unione Cristiano Sociale, esprimendo entusiasmo per l’inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni europee.

Un bilancio del primo mandato e prospettive future

Prima donna a guidare l’esecutivo europeo dopo la sua elezione nel 2019, la 65enne ha fatto un breve riassunto del suo primo mandato, evidenziando gli eventi salienti come l’inizio della pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina. Von der Leyen ha sottolineato l’immediata azione dell’Europa in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, ribadendo il sostegno saldo del blocco europeo al paese colpito.

Focus su obiettivi climatici e valori europei

Parlando di obiettivi climatici, Ursula Von der Leyen ha enfatizzato l’importanza di perseguire e raggiungere tali traguardi in collaborazione con le imprese. Tuttavia, la presidente ha sottolineato che il rafforzamento della democrazia e dei valori fondanti dell’Unione Europea rimane prioritario: “Il carisma dell’Ue è così grande che molti altri Stati vogliono aderire. Questo è il successo dell’Europa e dobbiamo continuare a difenderlo, contro le divisioni, dall’interno e dall’esterno“.

About The Author