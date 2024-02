Voti e pagelle della nona puntata di MasterChef 13

MasterChef 13: Settimino, l’eliminato della serata 8

Il gioco si fa sempre più duro a MasterChef 13. I pochi concorrenti rimasti in gara sono coloro che, nel bene o nel male, hanno segnato questa edizione. E quando uno di loro se ne va ci si chiede possa andare avanti la sfida. È stato il caso di Settimino, star indiscussa di questa edizione, e vero e proprio eroe del pubblico social. Purtroppo l’aglio non ha giocato a suo favore, ma il suo ottimismo anche mentre veniva eliminato ha rincuorato tutti.

MasterChef, le pagelle della nona puntata: tutti i nostri voti

Antonio: voto 8

Antonio ormai è inarrestabile. Puntata dopo puntata fissa l’obiettivo e lo porta a casa. Anche questa sera si è distinto tra i suoi compagni, aggiudicandosi la balconata. Che dire, se continua così arriverà sicuramente nella top 3.

Niccolò il medico: voto 8

È stato il vincitore dell’Invention test, ma nel giro di qualche secondo è diventato il nemico numero uno di Eleonora. Lui le ha dato da cucinare il pino mugo e lei ha rischiato un attacco di nervi.

Kassandra: voto 5

L’insufficienza non è per la sua cucina, ma per i modi con cui affronta la gara. Per carità ognuno ha il proprio caratterino, ma Kassandra non sembra aver ancora capito di essere a MasterChef. Se viene criticata si offende, quasi come se fosse una bambina. I giudici, infatti, l’hanno ripresa più volte per il suo comportamento. Locatelli l’ha addirittura paragonata a sua figlia quando fa i capricci.

Sara: voto 7

Abbiamo grandi aspettative su Sara, ma ci sembra che non sia ancora riuscita a dimostrare ciò che è in grado di fare veramente. Cannavacciuolo le ha infatti recriminato il non mettere abbastanza carattere nei piatti. A fine puntata, però, ha tirato fuori gli attributi raccontandoci anche un episodio della sua vita che ci ha molto emozionato.

Michela: voto 7

Rispetto alla scorsa puntata ha brillato decisamente di meno. Probabilmente era un po’ scarica, tanto che ha deciso di presentare ai giudici una semplice bruschetta. Una scelta che ha scatenato il dissenso di alcuni dei suoi compagni, tra cui Eleonora che l’ha definita “una mancanza di rispetto” nei confronti degli altri concorrenti. Alla fine, però, Michela è tornata a splendere aggiudicandosi un posto in balconata, accanto a coloro che l’avevano criticata in precedenza.

Eleonora: voto 8

Eleonora ha vinto la prima prova della serata realizzando un piatto che i giudici hanno definito da “standing ovation”. La giusta dose di carica per brillare anche nel corso del resto della puntata. Eleonora continua a confermarsi una delle migliori concorrenti di questa edizione.

Settimino: voto 6

Solo l’aglio poteva mettere ko Settimino. Il momento che il pubblico a casa sperava non arrivasse mai, è giunto inaspettatamente. Settimino è stato eliminato, ma rimane la star della masterclass. Un grande successo il suo, all’interno del programma, ma anche sui social dove ormai è stato appellato “Little Seven”. Nonostante il mezzo disastro commentato con l’aglio, gli diamo comunque la sufficienza. Il motivo? Ha reagito all’eliminazione con un bel sorriso.

