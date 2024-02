Voti MasterChef 13: le pagelle della decima puntata

MasterChef 13: la decima puntata tra emozioni e sorprese

Manca sempre meno al gran finale e nella masterclass di MasterChef 13 tutto può succedere. La puntata di questa sera è stata un vero e proprio giro sulle montagne russe, con tanto di soprese e pianti. A MasterChef si sa, le emozioni non mancano mai, soprattutto quando i concorrenti mostrano le proprio fragilità. È quello che è successo a Michela, la donna tutta d’un pezzo, che per un momento ha temuto di vedere il suo sogno sfumare. Se lei è riuscita a salvarsi, non si può dire lo stesso della sua acerrima nemica, Kassandra, che questa volta non è riuscita a conquistare il favore dei giudici. Ma andiamo per gradi, e scopriamo i voti della decima serata di MasterChef 13.

Le pagelle della decima puntata

Eleonora: voto 9

Ci riserviamo il 10 per la finale, perché siamo sicuri che Eleonora ci arriverà. Anche oggi è stata impeccabile: ha conquistato la terza vittoria con la Mistery Box, la seconda di fila. I suoi cannoli erano alquanto stratosferici. Che dire, questa notte appariranno nei nostri sogni.

Sara: voto 8

Puntata dopo puntata, Sara continua a stupirci. Sembra aver preso confidenza con la cucina, e il risultato si vede tutto nei suoi piatti. La sua aragosta sbollentata con ptitim al nero di seppia e tre salse yogurt ha conquistato lo chef Assaf Granit che le ha fatto un complimento che farebbe arrossire anche noi: “Mi hai ricordato un piatto che mi preparava mia nonna“.

Antonio: voto 7

Quesa sera non ha brillato come le altre volte, tanto che ha rischiato di essere eliminato. Il pubblico non sopporta più la sua presunzione e si domanda: “Antonio ma sei proprio sicuro che arriverai in finale?“.

Michela: voto 8

Da qualche puntata Michela è meno militaresca, ma questo ci piace. Finalmente sta uscendo il suo lato nascosto, quello più emotivo. L’abbiamo vista piangere ma subito dopo rimboccarsi le maniche e vincere la prova in esterna insieme al suo nuovo partner in crime Niccolò.

Niccolò: voto 8

È difficile inquadrare Niccolò, ma una cosa è certa: ha stoffa da vendere. Cade, si rialza, cade di nuovo e si rialza di nuovo. Lui e Michela si sono rivelati una coppia perfetta, portando a casa una risultato davvero inaspettato.

