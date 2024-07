Vulcani Stromboli ed Etna: le minime variazioni chimiche che innescano eruzioni esplosive

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Lo studio scientifico e le sue scoperte

Il studio scientifico intitolato “Magma titanium and iron contents dictate crystallization timescales and rheological behaviour in basaltic volcanic systems”, pubblicato su Nature communications earth & environment, rivela che le concentrazioni di elementi chimici come titanio e ferro possono influenzare il comportamento e la pericolosità dei vulcani Stromboli ed Etna. Questo studio è stato condotto da un team di ricercatori provenienti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , dall’Università Roma Tre e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche .

L’influenza delle variazioni chimiche sul comportamento vulcanico

Secondo Fabrizio Di Fiore, ricercatore Ingv e primo autore dello studio, le variazioni nella composizione chimica del magma, in particolare di elementi come titanio e ferro, determinano la formazione di cristalli nel magma stesso, aumentandone la viscosità e la capacità di intrappolare le bolle di gas. Questo fenomeno porta ad un accumulo di pressione all’interno del vulcano, favorendo eruzioni più esplosive. Il vulcanologo Alessandro Vona dell’Università Roma Tre sottolinea che le ricerche effettuate hanno permesso di comprendere meglio il trasporto del magma e di spiegare perché vulcani come l’Etna e lo Stromboli, noti per le eruzioni effusive, possono manifestare improvvisamente eventi esplosivi. Danilo Di Genova, ricercatore del Cnr, aggiunge che anche piccole variazioni nella concentrazione di ferro e titanio possono influenzare il comportamento dei vulcani, in quanto alcuni tipi di magma sono in grado di trattenere questi elementi in soluzione, mentre altri li cristallizzano rapidamente. Piergiorgio Scarlato, ricercatore Ingv, coordinatore del Progetto Ingv Uno sul vulcanismo esplosivo dello Stromboli, rimarca l’importanza degli studi sperimentali in vulcanologia e petrologia per una migliore comprensione dei vulcani, finalizzata a prevedere con maggiore precisione le eruzioni vulcaniche per garantire la sicurezza delle comunità vicine.

