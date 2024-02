Wanda Nara e Icardi: l'amore in un spot per San Valentino - avvisatore.it

Wanda Nara e Mauro Icardi: una coppia di successo nel mondo della moda

La famosa show-girl, attrice, cantante e imprenditrice Wanda Nara ha recentemente lanciato una collezione di gioielli insieme al marito Mauro Icardi. Per promuovere questa nuova linea, la coppia ha girato una pubblicità speciale in occasione del giorno di San Valentino.

Con oltre 17 milioni di follower sui social media, Wanda ha condiviso con entusiasmo la notizia con i suoi fan: “Il 14 febbraio si avvicina e la nostra nuova pubblicità è già visibile in tutta Europa. Abbiamo girato questo spot subito dopo che Mauro ha subito un colpo al viso. Il trucco può fare miracoli”.

Nelle immagini della pubblicità, è evidente che il calciatore del Galatasaray è truccato in modo più marcato rispetto a quanto siamo abituati a vedere in un uomo. Tuttavia, Wanda ha spiegato il motivo di questa scelta insolita.

Il segreto del trucco di Mauro Icardi

Secondo Wanda, il trucco intenso di Mauro nella pubblicità è stato necessario per nascondere un livido sul viso causato dal colpo subito. La show-girl ha sottolineato che il trucco può fare miracoli nel nascondere le imperfezioni e valorizzare la bellezza di una persona.

In un post sui social media, Wanda ha condiviso una foto di Mauro truccato e ha scritto: “Il trucco può fare miracoli! Anche un uomo può trarre vantaggio da una buona dose di make-up. Mauro è sempre bello, ma il trucco ha reso ancora più evidente la sua bellezza“.

La collezione di gioielli per San Valentino

La pubblicità girata da Wanda e Mauro è stata realizzata per promuovere la loro collezione di gioielli dedicata al giorno di San Valentino. I gioielli, eleganti e raffinati, sono pensati per celebrare l’amore e l’affetto tra le persone.

La collezione comprende anelli, braccialetti, orecchini e collane, tutti realizzati con materiali pregiati e design unici. I gioielli sono disponibili in diverse varianti, per adattarsi ai gusti e alle preferenze di ogni persona.

Wanda ha invitato i suoi follower a visitare il sito web ufficiale della collezione per scoprire tutti i dettagli e acquistare i gioielli per il proprio partner o per se stessi: “Amatevi e coccolatevi con i nostri gioielli speciali per San Valentino. Troverete il regalo perfetto per celebrare l’amore“.

In conclusione, Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a sorprendere il pubblico con la loro versatilità e il loro successo nel mondo della moda. La loro nuova collezione di gioielli per San Valentino è un’ulteriore dimostrazione del loro talento e della loro passione per l’eleganza e lo stile.

