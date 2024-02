Wanda svela il coinvolgimento di Icardi: le parole di L-Gante

Wanda Nara smentisce la relazione con L-Gante durante un’intervista televisiva

Durante la sua partecipazione al programma televisivo “América”, Wanda Nara ha voluto chiarire i rumors che la vedevano coinvolta in una relazione con il cantante L-Gante. La modella e influencer argentina ha smentito categoricamente queste voci, affermando che tra lei e L-Gante c’è solo un rapporto di amicizia.

“Nessuna relazione con L-Gante, siamo solo amici”, ha dichiarato Wanda durante l’intervista. “Quando lavoro con qualcuno, mi affeziono molto a lui, anche se al momento stiamo attraversando una fase di litigi”.

Wanda ha poi parlato del suo rapporto con il marito, il calciatore Mauro Icardi, sottolineando che lui è sempre stato a conoscenza di tutto e che conosce personalmente L-Gante. Nonostante ciò, Mauro non ha mai creduto alle voci sulla presunta relazione tra sua moglie e il cantante.

“Mauro non ha mai creduto a nulla, anche se si è arrabbiato perché non mi sono esposta per chiarire le voci”, ha spiegato Wanda. “Come potevo negare la relazione quando stava per uscire un videoclip? Mauro e io non eravamo separati, non stavo con L-Gante. Abbiamo avuto molti litigi, come ogni coppia. È un rapporto molto difficile quello tra un calciatore e una ragazza così mediatica in un ambiente come questo. Sono molto impulsiva e quando sono arrabbiata si vede”.

Wanda Nara parla del suo debutto come attrice e del suo orgoglio per il progetto

Durante l’intervista, Wanda ha anche parlato del suo debutto come attrice e del suo orgoglio per il progetto in cui ha preso parte. “Era la mia prima esibizione come attrice e sono molto orgogliosa di come è andata”, ha affermato. “Ero davvero brava! Ho messo tutto me stessa in questo ruolo e sono felice dei risultati ottenuti”.

La modella ha anche menzionato il suo rapporto con il regista Mauro Caiazza, con cui ha lavorato nel progetto. “Mauro Caiazza è un grande professionista e mi ha guidato durante tutto il processo”, ha detto Wanda. “Sono grata per l’opportunità che mi ha dato e per la fiducia che ha riposto in me”.

Wanda Nara riflette sulle difficoltà di essere una figura mediatica e impulsiva

Durante l’intervista, Wanda ha riflettuto sulle difficoltà di essere una figura mediatica e impulsiva. Ha ammesso di essere una persona molto impulsiva e che spesso le sue emozioni sono visibili all’esterno quando è arrabbiata.

“Essere una figura mediatica e avere una relazione con un calciatore rende tutto più complicato”, ha spiegato Wanda. “Le voci e i rumors sono all’ordine del giorno e spesso è difficile gestire tutto questo. Sono consapevole che i miei comportamenti impulsivi possono amplificare le situazioni, ma è parte di me. Cerco sempre di migliorare e di imparare a gestire le mie emozioni in modo più equilibrato”.

Wanda ha concluso l’intervista senza fornire ulteriori dettagli sulla sua situazione attuale con Mauro Icardi, lasciando intendere che i due stanno affrontando una fase di difficoltà come ogni coppia, ma che sono determinati a superarla.

About The Author