Webuild attiva idrofresa per scavo stazione museo metro C piazza Venezia

Inizia la costruzione della nuova stazione museo di Piazza Venezia

Entra in funzione in questi giorni l’idrofresa, un macchinario innovativo progettato per scavare le pareti perimetrali della nuova stazione museo di Piazza Venezia a Roma. Questa stazione sarà uno snodo centrale della Linea C della Metropolitana, la prima a guida automatica della capitale. Il progetto è stato commissionato da Roma Metropolitane e realizzato dalla società consortile Metro C S.c.p.a., guidata da Webuild e Vianini Lavori. L’idrofresa, un gigante che combina tecnologia e design, permetterà di accelerare i tempi di lavoro, operare con maggiore precisione e in spazi ridotti, riducendo rumori e vibrazioni in superficie.

Un macchinario ad alta pressione per la costruzione della stazione

L’idrofresa, alta 24,5 metri e con un peso di 185 tonnellate, utilizzerà un getto di acqua ad alta pressione per lavorare in verticale. Il suo compito principale sarà la realizzazione di circa 55 mila metri cubi di diaframmi perimetrali in cemento armato della stazione, fino alla profondità record di 85 metri. I diaframmi perimetrali serviranno a creare una scatola idraulicamente isolata, che garantirà la sicurezza durante lo scavo dell’interno della stazione. L’idrofresa lavorerà in parallelo con altre attività del cantiere, come l’esecuzione di carotaggi archeologici, che sono già in corso nella parte centrale della piazza.

Un’opera che unisce tecnologia e design per il futuro della metropolitana di Roma

L’entrata in funzione dell’idrofresa rappresenta un passo importante nella realizzazione della nuova stazione museo di Piazza Venezia. Questo progetto fa parte della Linea C della Metropolitana di Roma, che sta introducendo importanti innovazioni nella rete di trasporto pubblico della capitale. La stazione sarà dotata di tecnologia all’avanguardia e sarà un punto di riferimento per la cultura e l’arte, grazie alla presenza di opere d’arte e di spazi espositivi. La sua costruzione rappresenta un impegno significativo per il futuro della metropolitana di Roma e per il miglioramento della mobilità urbana.

