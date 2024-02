X sospende l’account Twitter di Yulia Navalnaya

Sospensione dell’account di Yulia Navalnaya su ‘X’

La piattaforma di social media ‘X’, precedentemente conosciuta come Twitter, ha preso la decisione di sospendere l’account di Yulia Navalnaya, la vedova del defunto dissidente russo Alexei Navalny. Questa mossa è giunta poco dopo la conferma della morte di Navalny venerdì scorso all’interno di una colonia penale russa. La ragione specifica dietro la sospensione dell’account di Navalnaya non è stata resa chiara, sebbene si accenni a una presunta violazione delle regole della piattaforma ‘X’.

Le parole di Yulia Navalnaya in risposta alla sospensione

In risposta alla sospensione del suo account, Yulia Navalnaya ha condiviso un post provocatorio in cui ha affrontato il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov. ”Non mi interessa come commenta le mie parole l’addetto stampa dell’assassino”, ha dichiarato Navalnaya, sottolineando la sua richiesta di dignità nel trattare la morte di suo marito. Ha continuato chiedendo che il corpo di Alexei venga restituito per una sepoltura rispettosa e ha esortato a permettere alla gente di salutarlo. Infine, ha fatto un appello ai giornalisti affinché si concentrino su Alexei anziché su di lei.

L’appello di Yulia Navalnaya alla memoria di Alexei Navalny

Nel suo messaggio, Yulia Navalnaya ha evidenziato la sua determinazione nel garantire che l’attenzione pubblica rimanga focalizzata sulla figura di Alexei Navalny e sul suo lascito. Questo appello diretto ai giornalisti affinché si concentrino sulla vita e sul lavoro del defunto dissidente riflette la sua volontà di preservare e onorare la memoria di suo marito, nonostante le sfide e le controversie che circondano la sua morte e il suo eredità politica.

About The Author