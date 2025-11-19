Xmas Maroncelli District: l’identità ribelle di Malena Mazza in mostra – 2 Dicembre, 18:00-21:30

19 Novembre 2025
Il 2 dicembre, dalle 18:00 alle 21:30, il Maroncelli District di Milano si accende con un evento imperdibile dedicato alla fotografia contemporanea e alla riflessione sul ruolo della donna.
L’appuntamento è in Via Quadrio 18, nel cuore del distretto più creativo della città.

Identità Ribelle: la metamorfosi della donna contemporanea

Libertà, contraddizione e consapevolezza femminile

La mostra “Identità Ribelle” esplora l’evoluzione della figura femminile nel nostro tempo.
Le immagini raccontano una donna che si muove tra libertà e contraddizione, tra forza e vulnerabilità, e che trova nella sua metamorfosi un atto di dichiarazione e rivoluzione.

Un’identità che non chiede permesso, ma si afferma con coraggio, consapevolezza e verità. La fotografia diventa così uno specchio e, al tempo stesso, una lente attraverso cui leggere la trasformazione sociale e culturale in corso.

Fotografia come specchio del cambiamento

Attraverso scatti intensi e iconici, la mostra mette in luce l’impatto che le nuove narrazioni femminili stanno generando nella società:

  • nuovi ruoli
  • nuove libertà
  • nuove vulnerabilità
  • nuove lotte

Ogni immagine rappresenta una tensione, una rinascita, un atto di autodeterminazione.

Malena Mazza: lo sguardo dissacrante di una grande fotografa

Dalla scuola dei grandi registi italiani a un linguaggio tutto suo

La visione di Malena Mazza nasce in un contesto artistico d’eccezione.
Ha lavorato accanto a Michelangelo Antonioni e ai fratelli Taviani, sviluppando uno sguardo unico, capace di unire delicatezza e ironia, provocazione e poesia.

Quando il lavoro pubblicitario diventa arte

Con Mazza, anche la fotografia commerciale si trasforma in un’opera d’autore.
Lo stile è riconoscibile, ribelle, sofisticato:

  • ironico e dissacrante
  • elegante ma mai prevedibile
  • emotivo, narrativo e potente

Ogni scatto diventa un racconto, una presa di posizione, un gesto artistico che lascia il segno.

Un evento da non perdere al Maroncelli District

Perché partecipare

L’evento è l’occasione ideale per:

  • scoprire una nuova interpretazione dell’identità femminile
  • lasciarsi ispirare da un progetto fotografico di forte impatto visivo
  • vivere l’atmosfera natalizia del Maroncelli District
  • dialogare con professionisti, creativi e appassionati d’arte

Informazioni utili

📅 2 dicembre
18:00 – 21:30
📍 Via Quadrio 18 – Xmas Maroncelli District

Una serata in cui fotografia, arte e riflessione sociale si incontrano per dare voce all’identità ribelle delle donne contemporanee.

