Xmas Maroncelli District: l’identità ribelle di Malena Mazza in mostra – 2 Dicembre, 18:00-21:30

Ultimo aggiornamento il 19 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte
Il 2 dicembre, dalle 18:00 alle 21:30, il Maroncelli District di Milano si accende con un evento imperdibile dedicato alla fotografia contemporanea e alla riflessione sul ruolo della donna.
L’appuntamento è in Via Quadrio 18, nel cuore del distretto più creativo della città.
Identità Ribelle: la metamorfosi della donna contemporanea
Libertà, contraddizione e consapevolezza femminile
La mostra “Identità Ribelle” esplora l’evoluzione della figura femminile nel nostro tempo.
Le immagini raccontano una donna che si muove tra libertà e contraddizione, tra forza e vulnerabilità, e che trova nella sua metamorfosi un atto di dichiarazione e rivoluzione.
Un’identità che non chiede permesso, ma si afferma con coraggio, consapevolezza e verità. La fotografia diventa così uno specchio e, al tempo stesso, una lente attraverso cui leggere la trasformazione sociale e culturale in corso.
Fotografia come specchio del cambiamento
Attraverso scatti intensi e iconici, la mostra mette in luce l’impatto che le nuove narrazioni femminili stanno generando nella società:
- nuovi ruoli
- nuove libertà
- nuove vulnerabilità
- nuove lotte
Ogni immagine rappresenta una tensione, una rinascita, un atto di autodeterminazione.
Malena Mazza: lo sguardo dissacrante di una grande fotografa
Dalla scuola dei grandi registi italiani a un linguaggio tutto suo
La visione di Malena Mazza nasce in un contesto artistico d’eccezione.
Ha lavorato accanto a Michelangelo Antonioni e ai fratelli Taviani, sviluppando uno sguardo unico, capace di unire delicatezza e ironia, provocazione e poesia.
Quando il lavoro pubblicitario diventa arte
Con Mazza, anche la fotografia commerciale si trasforma in un’opera d’autore.
Lo stile è riconoscibile, ribelle, sofisticato:
- ironico e dissacrante
- elegante ma mai prevedibile
- emotivo, narrativo e potente
Ogni scatto diventa un racconto, una presa di posizione, un gesto artistico che lascia il segno.
Un evento da non perdere al Maroncelli District
Perché partecipare
L’evento è l’occasione ideale per:
- scoprire una nuova interpretazione dell’identità femminile
- lasciarsi ispirare da un progetto fotografico di forte impatto visivo
- vivere l’atmosfera natalizia del Maroncelli District
- dialogare con professionisti, creativi e appassionati d’arte
Informazioni utili
📅 2 dicembre
⏰ 18:00 – 21:30
📍 Via Quadrio 18 – Xmas Maroncelli District
Una serata in cui fotografia, arte e riflessione sociale si incontrano per dare voce all’identità ribelle delle donne contemporanee.