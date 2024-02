Zalando presenta la collezione di Rina Sawayama: tutte le novità

Rina Sawayama: Icona di Stile e Autenticità

Rina Sawayama, celebre cantante, attrice e modella giapponese, si è affermata come un simbolo di autenticità e stile. La sua battaglia per i diritti LGBTQ+ e il suo coraggioso approccio alla moda hanno conquistato l’attenzione di un vasto pubblico. Ora, Rina si prepara a portare la sua visione unica nel mondo della moda attraverso una collaborazione speciale con Zalando. Il noto e-commerce berlinese ha scelto Rina Sawayama come volto della collezione Designer 2024.

Zalando e Rina Sawayama: Una Collaborazione di Successo

Zalando ha lanciato la sua nuova sezione Designer con una sorpresa eccezionale: una collaborazione annuale con Rina Sawayama. Questa talentuosa artista britannico-giapponese sarà l’ambasciatrice dell’offerta di moda di lusso di Zalando per tutto il 2024. Rina incarna l’autenticità e l’espressione personale attraverso la sua musica che mescola generi come pop, contemporary R&B ed elettropop. La sua versatilità e creatività si sposano perfettamente con i valori di Zalando: inclusività e innovazione nel mondo della moda. La campagna fotografica, curata da Carlijn Jacobs e Georgia Pendlebury, riflette un’attenzione ai dettagli e una ricerca estetica impeccabili. Riguardo alla collaborazione, Rina dichiara:

«Sono davvero entusiasta. La moda ha e continua ad avere un ruolo così importante nella mia vita perché mi consente di esprimere me stessa e quindi questa collaborazione è qualcosa di molto naturale. Lavorare a stretto contatto con un team di creative su questa campagna mi ha offerto la libertà di mostrare i diversi lati della mia personalità. Sono felicissima di collaborare con un brand che condivide i miei stessi valori e la mia stessa visione e non vedo l’ora di scoprire cosa mi porterà quest’anno».

Rina Sawayama: Tra Talento, Impegno e Successo

Rina Sawayama, nata il 16 agosto 1990 a Niigata, Giappone, è una poliedrica artista che ha conquistato il Regno Unito con la sua musica, la sua presenza scenica e il suo stile unico. Dopo essersi trasferita a Londra all’età di cinque anni, Rina ha coltivato la sua passione per la musica e la moda. Nonostante gli studi in sociologia, scienze politiche e psicologia a Cambridge, ha intrapreso la carriera di cantante e modella. La sua carriera musicale ha preso il volo nel 2013 con il singolo “Sleeping in Waking”, seguito da successi come “Tunnel Vision” e “Cyber Stockholm Syndrome”. Nel 2020, ha firmato con la Dirty Hit Records e pubblicato l’acclamato album “Sawayama”, che include successi come “XS” e “Comme des garçons”. Il suo secondo album, “Hold the Girl”, uscito nel 2022, conferma il suo talento eclettico e la sua crescente fama a livello internazionale. Rina Sawayama continua a sorprendere il pubblico con la sua creatività e le sue collaborazioni di successo.

