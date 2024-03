Zamora: Quando il Calcio Diventa Commedia

Zamora: una commedia malinconica sul calcio romantico

Ambientato nella Milano del boom economico del 1963, il film “Zamora” narra la storia di Walter Vismara, un calciatore per forza che lavora in una fabbrica milanese frequentata da appassionati del pallone. Nonostante il disinteresse di Vismara per il calcio, si ritrova coinvolto in sfide improbabili ogni settimana.

La Trama di Zamora: un Viaggio tra Calcio e Sentimenti

Ribattezzato “il Zamora” dai colleghi in riferimento al celebre portiere spagnolo, Vismara si impegna nella preparazione per la grande sfida del 1° maggio. Deciso a migliorare le sue abilità e a conquistare il cuore di Ada, segue i consigli della sorella e si fa allenare segretamente da Giorgio Cavazzoni, un ex portiere in disgrazia.

Zamora: Cast e Uscita al Cinema

Il cast di “Zamora” vanta nomi illustri come Alberto Paradossi nel ruolo di Walter Vismara, Neri Marcorè in quelli di Giorgio Cavazzoni e Marta Gastini come Ada. Un mix di comicità e grottesco omaggia il calcio del passato in un viaggio emozionale nella memoria. Il film, prodotto da Agostino Saccà, è stato presentato in anteprima al Bif&st di Bari e ha debuttato al cinema il 4 aprile distribuito da 01 Distribution.