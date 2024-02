Zelensky cambia rotta: addio al generale Zaluzhny in Ucraina

Volodymyr Zelensky licenzia il generale Valerii Zaluzhny: Cambio al vertice delle forze armate ucraine

Dopo settimane di speculazioni, è ufficiale: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento del generale Valerii Zaluzhny, capo delle forze armate ucraine. La notizia è stata comunicata attraverso un post su X, nel quale Zelensky ha espresso gratitudine per il servizio di Zaluzhny e ha sottolineato la necessità di un rinnovamento delle forze armate ucraine.

Zelensky ha dichiarato di aver discusso con Zaluzhny riguardo al rinnovamento delle forze armate e alla formazione di una nuova leadership. Nonostante ciò, non è stato specificato se Zaluzhny abbia accettato o meno di far parte di questa nuova squadra. Il presidente ucraino ha concluso il suo post con un messaggio di fiducia nel futuro: “Vinceremo sicuramente!”.

Un avvicendamento atteso: Visioni differenti tra Zelensky e Zaluzhny

L’esonero di Zaluzhny non è stato una sorpresa, dato che da settimane si erano diffuse voci riguardo a un possibile cambio al vertice delle forze armate ucraine. Inoltre, era evidente che il presidente Zelensky e il generale Zaluzhny avevano visioni divergenti sulla gestione della situazione militare nel paese.

La rottura tra i due si è manifestata in modo evidente durante l’autunno, quando Zaluzhny ha ammesso in un’intervista a The Economist che la controffensiva ucraina non aveva raggiunto i risultati sperati nel corso del 2023, definendo la situazione come uno “stallo prolungato”.

Zelensky, d’altra parte, ha sempre sottolineato i successi ottenuti dall’Ucraina nella seconda metà dell’anno scorso, anche durante le sue apparizioni pubbliche e in un’intervista al Tg1.

Il futuro delle forze armate ucraine: Rinnovamento e nuove sfide

Con il licenziamento del generale Zaluzhny, si apre un nuovo capitolo per le forze armate ucraine. Il presidente Zelensky ha sottolineato la necessità di un rinnovamento e di una nuova leadership per affrontare le sfide future.

Nonostante le divergenze tra Zelensky e Zaluzhny, entrambi sembrano concordare sulla necessità di rafforzare le forze armate e di continuare a difendere l’Ucraina. Il presidente ha affermato di aver proposto a Zaluzhny di rimanere nella squadra, ma non è chiaro se il generale abbia accettato o meno.

Il futuro delle forze armate ucraine è ancora incerto, ma il presidente Zelensky si mostra fiducioso nel raggiungimento di nuovi successi. Come ha concluso nel suo post su X: “Vinceremo sicuramente!”.

