La destituzione di Valery Zaluzhny e l’impatto sulla popolarità di Volodymyr Zelensky

La destituzione di Valery Zaluzhny dal suo ruolo di comandante delle forze ucraine ha avuto conseguenze negative sulla popolarità del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo un sondaggio condotto dal Kyiv International Institute of Sociology (KIIS), la fiducia nei confronti di Zelensky è scesa al 60%, registrando un calo di 5 punti dopo la sostituzione di Zaluzhny. Questo dato è stato riportato da Ukrainska Pravda.

Zaluzhny rimane popolare, il nuovo comandante poco conosciuto

Nonostante la sua destituzione, Valery Zaluzhny rimane una delle figure più popolari del paese, con un tasso di fiducia pari al 94%. Al contrario, il suo successore Oleksandr Syrskyi, ex comandante delle forze di terra, gode solo del 40% di fiducia. Tuttavia, va sottolineato che Syrskyi è attualmente poco conosciuto, il che potrebbe influire sulla sua popolarità.

L’andamento della popolarità di Zelensky

All’inizio del 2022, prima dell’invasione russa, la fiducia nei confronti di Volodymyr Zelensky era del 37% tra gli ucraini. Tuttavia, dopo l’attacco di Mosca, il tasso di fiducia è schizzato al 90%. Nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2023, la fiducia si è attestata al 77%, per poi scendere al 65% all’inizio di febbraio. Ora, con la sostituzione di Zaluzhny, la fiducia in Zelensky è ulteriormente diminuita, raggiungendo il 60%.

In conclusione, la destituzione di Valery Zaluzhny come comandante delle forze ucraine ha avuto un impatto negativo sulla popolarità del presidente Volodymyr Zelensky. Mentre Zaluzhny rimane una figura popolare con un tasso di fiducia del 94%, il nuovo comandante Oleksandr Syrskyi è ancora poco conosciuto e gode solo del 40% di fiducia. La fiducia in Zelensky è scesa al 60% dopo la sostituzione di Zaluzhny, secondo un sondaggio condotto dal Kyiv International Institute of Sociology.

