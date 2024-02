La crisi delle forze armate ucraine: il nuovo generale Syrsky al posto di Zaluzhny

Dopo due anni di guerra contro la Russia, l’Ucraina si trova ad affrontare una crisi all’interno delle proprie forze armate. Il presidente Volodymyr Zelensky ha deciso di sostituire il generale Valerii Zaluzhny con il generale Oleksandr Syrsky, nella speranza di trovare una soluzione a un momento complesso del conflitto.

La mancanza di forze fresche e l’offensiva russa

L’Ucraina sta affrontando una grave carenza di forze di fanteria, con i militari al fronte sempre più stanchi e demotivati. Questa è la situazione descritta da decine di militari e comandanti in un’intervista al Washington Post. La mancanza di nuove reclute rappresenta il problema più critico, soprattutto ora che la Russia ha ripreso l’iniziativa dell’offensiva sul campo e ha intensificato i suoi attacchi.

La decisione politica di Zelensky e le sfide sul campo di battaglia

Non è chiaro come la decisione di Zelensky di sostituire Zaluzhny con Syrsky possa migliorare la situazione sul campo di battaglia. Prima dello scontro tra Zelensky e Zaluzhny, quest’ultimo aveva dichiarato che il Paese aveva bisogno di mezzo milione di nuovi militari. Tuttavia, Zelensky aveva contestato questo numero e aveva chiesto una giustificazione più dettagliata da parte della leadership militare. Inoltre, il governo ucraino si trova di fronte a difficoltà finanziarie, poiché gli aiuti finanziari dell’Occidente non possono essere utilizzati direttamente per pagare i salari dei militari. Inoltre, il budget di Kiev è già in crisi, con i fondi degli Stati Uniti bloccati al Congresso e i finanziamenti dell’Unione Europea che hanno subito ritardi a causa di questioni politiche.

La rabbia tra i militari e la legge per abbassare l’età della leva

Le interviste condotte sul fronte hanno evidenziato la rabbia tra i comandanti e i soldati a causa della mancanza di reclute. Le unità hanno solo il 35% delle forze necessarie e la situazione si sta deteriorando. I militari si trovano a dover prendere decisioni difficili riguardo all’invio di nuove reclute sul campo di battaglia, considerando la loro scarsa preparazione e il rischio di ferimenti o morte. Inoltre, la mancanza di personale ha portato ad un allungamento dei periodi di servizio al fronte, aumentando la stanchezza fisica e mentale dei militari e creando opportunità per la Russia di attaccare.

Il Parlamento ucraino sta lavorando a una legge per abbassare l’età della leva da 27 a 25 anni, ma i deputati sono consapevoli del fatto che non stanno spiegando in modo adeguato la necessità di inviare più persone al fronte. La confusione è aumentata a causa dei contrasti tra Zelensky e Zaluzhny sulla questione. Nel frattempo, la situazione sul campo di battaglia si aggrava, con una diminuzione delle munizioni e delle armi a disposizione e con gli aiuti militari degli Stati Uniti bloccati a Washington.

La crisi delle forze armate ucraine rappresenta una sfida significativa per il paese, che deve affrontare la guerra e le difficoltà interne. La nomina del generale Syrsky potrebbe portare a un cambiamento nella situazione, ma resta da vedere come questa decisione politica influenzerà l’equilibrio sul campo di battaglia. Nel frattempo, i militari ucraini continuano a lottare con la mancanza di forze fresche e a fronteggiare l’offensiva russa.

About The Author