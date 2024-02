Zeman ricoverato in clinica per un intervento lunedì: dichiarazioni di Bucaro - avvisatore.it

Zdenek Zeman ricoverato per un intervento chirurgico a Pescara

Zdenek Zeman, noto allenatore del Pescara, è stato ricoverato questa mattina presso la clinica Pierangeli di Pescara in vista di un intervento chirurgico programmato per lunedì. La notizia è stata confermata da Giovanni Bucaro, vice allenatore della squadra biancazzurra, durante la presentazione della partita Vis Pesaro-Pescara prevista per domani sera.

“L’ho accompagnato questa mattina in clinica. Zeman stava abbastanza bene. Deve fare un intervento nelle prossime ore (lunedì, ndr), ma era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l’operazione che era stata programmata per giugno va fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile*”.

Il supporto per Zdenek Zeman da parte del Pescara

Il Pescara ha manifestato il suo sostegno nei confronti di Zdenek Zeman in questo momento delicato. La squadra si è unita nel desiderio di una pronta guarigione per l’allenatore, auspicando il suo ritorno in campo il prima possibile. L’intero staff tecnico e la dirigenza del club si sono mobilitati per garantire a Zeman tutto il supporto necessario durante il suo ricovero e il successivo periodo di ripresa.

L’attesa per il ritorno di Zdenek Zeman

La notizia del ricovero di Zdenek Zeman ha destato preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che seguono con interesse le vicende dell’allenatore. L’auspicio generale è che l’intervento chirurgico vada per il meglio e che Zeman possa tornare in breve tempo alle sue attività. L’attesa è carica di speranza e fiducia nel pieno recupero dell’allenatore, pronto a tornare in panchina con la sua consueta determinazione e passione per il calcio.

