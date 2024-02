Zendaya sfoggia un look futuristico da dea alla première di “Dune: Parte 2”

Zendaya brilla nella SS24 Schiaparelli Couture

Zendaya ha fatto un’altra apparizione mozzafiato durante la première mondiale di Dune: Parte 2, dimostrando ancora una volta di essere un’icona di stile. Dopo aver conquistato le passerelle della settimana della moda di Parigi, l’attrice ha continuato a stupire durante la campagna promozionale del secondo capitolo della saga distopica diretta da Denis Villeneuve. Con ogni look, Zendaya ha camminato sul red carpet delle anteprime con abiti mozzafiato, preparando il pubblico per il gran finale. Ma è stato il suo look per la première a Londra a rubare la scena.

Look da fembot: Zendaya si distingue nella sua futuristica mise

In linea con l’atmosfera distopica di Dune, ispirato ai romanzi di Frank Herbert, Zendaya ha sfoggiato un look futuristico proveniente dalla collezione autunno-inverno 1995 di Mugler. Indossava un body intero grigio metallizzato, realizzato in un materiale argentato lucido, con tagli sul seno, sul décolleté, sulle braccia e sulle gambe. Il suo trucco era leggero e luminoso, mentre i capelli erano raccolti in un elegante chignon basso con una riga laterale. Questo look ha dimostrato che Zendaya è pronta ad esplorare nuovi mondi, proprio come nel film.

Un’anteprima di ciò che ci aspetta in Dune: Parte 2

Dune: Parte 2, che uscirà nelle sale italiane il 28 febbraio, è uno dei film più attesi dell’anno. La saga distopica ha già conquistato il pubblico con il suo cast stellare, tra cui Zendaya e Timothée Chalamet. Il secondo capitolo promette di essere ancora più avvincente e spettacolare del primo, con una trama intricata e visivamente mozzafiato. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai personaggi e come si svilupperà la storia. Con il suo look da regina dea del futuro, Zendaya ha sicuramente aumentato l’anticipazione per il film.

Questo articolo è solo un assaggio di ciò che ci aspetta in Dune: Parte 2 e di quanto Zendaya sia una vera icona di stile. La sua presenza sulla scena della moda e del cinema continua a stupire e ispirare. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro per questa talentuosa attrice.

