Zlatan Ibrahimovic ospite d’onore al Festival di Sanremo 2024

Zlatan Ibrahimovic torna all’Ariston per proteggere Amadeus da se stesso e da Sanremo 2024

Zlatan Ibrahimovic, ex campione del Milan, fa un inaspettato ritorno al Festival di Sanremo per proteggere Amadeus, il direttore artistico e conduttore del festival, da se stesso e dalle pressioni di organizzare Sanremo 2024. Durante l’evento, Ibrahimovic si avvicina ad Amadeus sul palco, dopo aver distribuito santini con la sua immagine al pubblico in platea. Con un tono scherzoso, Amadeus chiede a Ibrahimovic perché sia lì, ricevendo una risposta altrettanto scherzosa: “Che ci fai tu qui?”.

Ibrahimovic, con il suo caratteristico umorismo, chiede ad Amadeus quanti anni abbia, ottenendo come risposta “62”. L’ex calciatore risponde che lui ha 42 anni e ha smesso di giocare perché ha ascoltato il suo corpo. “Sono qui per proteggerti”, dice Ibrahimovic, ridendo.

La battuta sul palchetto reale e il Milan

Durante la loro conversazione, Ibrahimovic chiede ad Amadeus come raggiungere il palchetto reale. Amadeus spiega che il palchetto reale è riservato solo al presidente Mattarella e che nessun altro si è mai seduto lì nella storia del festival. Ibrahimovic, con il suo solito spirito calcistico, fa una battuta: “Perché quanti goal ha fatto?”. Amadeus risponde con un’altra battuta calcistica: “Malgrado tu non sia primo in classifica, ti ho messo il posto in prima fila”, riferendosi al Milan.

L’ironia sul futuro di Amadeus

Il finale della loro interazione è caratterizzato dall’ironia sul futuro di Amadeus come direttore artistico e conduttore del festival. Ibrahimovic accetta di sedersi nel palchetto reale, ma scherza dicendo che se vede Amadeus stanco, chiederà il cambio, perché ci sono molti presentatori in fila ad aspettare. “La panchina è lunga”, conclude Ibrahimovic in modo scherzoso.

In conclusione, Zlatan Ibrahimovic fa un ritorno sorprendente al Festival di Sanremo per proteggere Amadeus da se stesso e dalle pressioni di organizzare Sanremo 2024. La loro interazione è caratterizzata da battute scherzose e ironiche sul calcio e sul ruolo di Amadeus come direttore artistico. Nonostante l’umorismo, Ibrahimovic dimostra il suo sostegno e la sua amicizia nei confronti di Amadeus.

