Zuliani Sgaravatti promuove la cultura del verde sin dalla scuola primaria

Investire nel Verde: Parole di Rosi Zuliani Sgaravatti a MyPlant & Garden

Durante la giornata inaugurale dell’ottava edizione di ‘MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde’, Rosi Zuliani Sgaravatti, presidente di Assoverde, ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura del verde sin dalla giovane età. Durante il panel ‘Investire nel verde e nell’inclusività della sua filiera’, ha evidenziato come la conoscenza e la consapevolezza siano fondamentali per valorizzare il settore.

In collaborazione con Confagricoltura e l’associazione culturale, Assoverde ha creato il Libro Bianco del Verde, un’iniziativa volta a diffondere la conoscenza e il valore del verde. Zuliani Sgaravatti ha enfatizzato l’impegno dell’associazione nel sensibilizzare non solo il settore, ma l’intera comunità sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio verde.

Valorizzare il Settore del Verde: sfide e opportunità

Zuliani Sgaravatti ha evidenziato la mancanza di dati esaustivi sul settore del verde in Italia, sottolineando la necessità di una raccolta dati più approfondita. Inoltre, ha ribadito l’importanza di garantire competenza e qualità nelle gare pubbliche, affinché il lavoro svolto rispetti le esigenze delle piante e assicuri la loro stabilità e salute nel tempo.

La presidente di Assoverde ha evidenziato la necessità di ridurre i ribassi d’asta eccessivi nelle gare pubbliche, poiché ciò potrebbe compromettere la qualità dei lavori e l’innovazione nel settore. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di un prezzario condiviso che rifletta i reali costi e che possa essere un punto di riferimento per la pubblica amministrazione.

Un Futuro Verde e Sostenibile: Un Appello per l’Unione del Settore

Zuliani Sgaravatti ha richiamato l’impegno del governo nel promuovere un piano nazionale quinquennale per la filiera del verde, sottolineando la necessità di un confronto costruttivo con le varie associazioni del settore. Ha invitato a unire le forze per affrontare le sfide legate alla transizione ecologica, al cambiamento climatico e alla biodiversità, promuovendo idee innovative e soluzioni condivise.

L’appello finale della presidente di Assoverde è stato a favore di una maggiore considerazione del settore del verde e della necessità di difendere gli interessi comuni per costruire un futuro più sostenibile per tutti. L’unione delle forze e la voce unitaria del settore possono portare al riconoscimento e alla valorizzazione che merita, contribuendo a costruire un ambiente più verde e resiliente per le generazioni future.

