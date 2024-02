Addio a Ira von Fürstenberg: Icona del Jet-Set Internazionale

Ira von Fürstenberg, celebre principessa, attrice e modella, è deceduta oggi a Roma all’età di 83 anni. Nata il 17 aprile 1940, era figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella di Gianni Agnelli, l’ex presidente della Fiat. Conosciuta per il suo fascino e per essere stata un’icona sexy degli anni ’60, Ira von Fürstenberg ha ottenuto popolarità sul grande schermo grazie al suo ruolo nel film “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue” del 1967, diretto da Luciano Salce e interpretato da Alberto Sordi.

Ira von Fürstenberg è stata una presenza costante sul grande schermo tra gli anni ’60 e ’70, recitando in circa trenta film e presentando anche il Festival di Sanremo del 1970.

La Vita Privata di Ira von Fürstenberg

Ira von Fürstenberg è stata sposata con il principe spagnolo Alfonso di zu Hohenlohe-Langenburg, con cui ha avuto due figli. Successivamente, nel 1961, ha sposato Francesco “Baby” Pignatari, ma il matrimonio è terminato con un divorzio nel 1964. Dopo aver affrontato momenti difficili con due matrimoni falliti, all’età di poco più di 25 anni, ha ricevuto una proposta da parte del produttore Dino de Laurentis per intraprendere la carriera cinematografica.

Dopo il declino del suo coinvolgimento nel cinema, Ira von Fürstenberg si è dedicata alla moda, diventando presidente di Germaine Monteil e della linea di profumi di Valentino, oltre a intraprendere l’attività di designer di gioielli.

Il Dopo Cinema di Ira von Fürstenberg

Dopo aver abbandonato il mondo del cinema, Ira von Fürstenberg ha collaborato con Diane Vreeland della rivista “Vogue” come modella, diventando un’icona della moda degli anni ’70 grazie alle sue collaborazioni con fotografi di fama internazionale come Helmut Newton. In seguito, si è dedicata al settore dell’antiquariato nel suo negozio a Ginevra, continuando la sua carriera come designer di gioielli.

La sua versatilità e il suo talento l’hanno portata a spaziare tra diversi settori, dimostrando la sua ecletticità e il suo impatto duraturo nel mondo dell’arte e della moda.

