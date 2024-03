Alessandro Cattelan: dal calcio alla conduzione televisiva

Alessandro Cattelan, noto conduttore televisivo, è stato ospite di Mara Venier durante un’intervista a “Domenica In”. Durante la trasmissione, ha raccontato della sua esperienza con il programma “Stasera c’è Cattelan” in onda su Rai2 in seconda serata. Cattelan ha svelato che la televisione è diventata il suo piano B, poiché in passato aveva il sogno di diventare un calciatore. Tuttavia, ha ammesso di non aver avuto successo nell’ambito sportivo e ha trovato la sua vera vocazione nel mondo dello spettacolo. Affrontando il tema del cambiamento, ha evidenziato come sia parte integrante della sua natura e come ami sperimentare nuove esperienze, lasciando sempre spazio a nuove sfide e idee innovative.

La vita familiare di Alessandro Cattelan: tra viaggi e momenti speciali

Alessandro Cattelan è sposato con Ludovica Sauer, da cui ha avuto due figlie. Durante l’intervista, ha raccontato della loro vita familiare e delle abitudini che li legano. La coppia ama viaggiare e esplorare nuovi luoghi, una passione che hanno trasmesso anche alle figlie sin da piccole. Cattelan ha condiviso con il pubblico il ricordo del loro primo incontro, avvenuto durante un derby di calcio, rivelando dettagli romantici sul modo in cui si sono conosciuti e innamorati. Le figlie considerano Alessandro un padre simpatico e geniale, anche se lui sa che questo periodo di adorazione sarà fugace e cerca quindi di goderselo appieno.

Sanremo e il possibile debutto di Alessandro Cattelan come conduttore

Durante l’intervista con Mara Venier, è emersa la possibilità che Alessandro Cattelan possa debuttare come conduttore al Festival di Sanremo. Cattelan ha espresso il massimo rispetto per l’importanza e la grandezza dell’evento, definendolo un’istituzione. Ha sottolineato che se venisse chiamato a condurre Sanremo, non esiterebbe a accettare, considerando questa opportunità come una sfida e un’esperienza unica. In modo ironico, ha confessato che sarebbe entusiasta di partecipare al Festival anche per far felice sua nonna, la quale ha la consuetudine di andare a letto presto e crede che Alessandro sia senza lavoro poiché non lo vede più in televisione durante la prima serata.