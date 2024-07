Chris Hemsworth: coinvolgimento dei figli porta alla partecipazione in “Transformers One”

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Negli ultimi giorni, l’attore Chris Hemsworth ha rivelato come l’influenza dei suoi figli abbia giocato un ruolo significativo nel convincerlo ad accettare un ruolo di doppiaggio in “Transformers One”. Hemsworth, famoso per la sua interpretazione di Thor, presterà la voce al personaggio di Orion Pax, noto anche come Optimus Prime, in questa nuova avventura animata sulle origini.

Il ruolo dei figli come “consulenti”

Quando l’opportunità di entrare nel mondo di “Transformers One” è stata presentata a Chris, il quarantenne attore si è rivolto ai suoi tre figli – India, 12 anni, e i gemelli Sasha e Tristan, 10 anni – per ottenere il loro parere. Hemsworth ha descritto i suoi figli come i suoi “consulenti” e ha confessato che il loro entusiasmo ha avuto un impatto significativo sulla sua decisione di accettare il ruolo.

Partecipazione attiva nel doppiaggio

I bambini di Chris non si sono limitati a influenzare la sua decisione, ma lo hanno anche accompagnato nella sala di doppiaggio durante le registrazioni. Hemsworth ha condiviso che i suoi figli erano presenti durante le sessioni di registrazione, offrendo suggerimenti e supporto mentre lui dava voce al suo personaggio. Questa esperienza è stata per l’attore un momento di condivisione preziosa con i suoi amati bambini.

Possibile coinvolgimento in un progetto crossover

Oltre alla sua partecipazione in “Transformers One”, Hemsworth ha rivelato di essere aperto all’idea di un coinvolgimento in un progetto crossover tra l’universo di “Transformers” e quello di “GI Joe”. Sebbene i dettagli siano ancora in fase iniziale, l’attore ha espresso il suo interesse nel esplorare nuove avventure animate.

Conversazioni e possibili sviluppi futuri

Chris Hemsworth ha sottolineato che ci sono stati colloqui e che diverse idee sono state messe sul tavolo per il progetto crossover. L’attore ha evidenziato l’importanza di una regia di qualità e di una sceneggiatura coinvolgente per accettare eventuali ruoli futuri. Hemsworth ha condiviso che le discussioni sono in corso e che aspetta di vedere come si evolverà la situazione, rimanendo in contatto con il produttore Lorenzo di Bonaventura per ulteriori sviluppi.