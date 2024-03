Alla scoperta di Dexter: il serial killer più amato dello streaming

Il ritorno di un’icona televisiva

Dal 31 marzo su Netflix Italia sarà possibile immergersi completamente nelle otto stagioni della celebre serie tv Dexter. Il protagonista, interpretato magistralmente da Michael C. Hall, porta sullo schermo il personaggio di Dexter Morgan, un ematologo della polizia di Miami che conduce una doppia vita da serial killer.

Un’oscura giustizia personale

Dexter si erge come un moderno giustiziere, eliminando impunemente i criminali per placare la sua oscura compulsione interiore. Il cast di supporto, composto da talentuosi attori come Julie Benz, Jennifer Carpenter e James Remar, contribuisce a creare un universo televisivo coinvolgente e avvincente.

Critica e riconoscimenti

Dexter ha conquistato il pubblico e la critica, ottenendo prestigiose nomination agli Emmy e un ambito Premio Peabody. Tuttavia, il recente sequel, Dexter: New Blood, ha diviso le opinioni degli spettatori, nonostante l’eccezionale interpretazione di Michael C. Hall.

Un futuro pieno di promesse

La saga di Dexter continua a evolversi, con Paramount+ che prepara ben tre nuove serie ambientate nel suo universo. Dai piani per uno spin-off centrato su Harrison, il figlio di Dexter, al prequel che esplorerà la giovinezza del protagonista, fino allo spin-off dedicato al Trinity Killer, interpretato da John Lithgow, l’eredità di Dexter sembra destinata a crescere.

In chiusura

Nonostante le controversie, Dexter resta una pietra miliare della televisione contemporanea, un mix di tensione, psicologia e azione che continua a catturare l’immaginazione degli spettatori in tutto il mondo. Con il suo fascino oscuro e le sue trame avvincenti, Dexter rimarrà nel cuore degli appassionati ancora per molto tempo.