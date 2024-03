Alla scoperta di Dubai con Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, l’amata imprenditrice digitale, ha recentemente salutato l’Italia per dirigersi verso Dubai, dove trascorrerà le festività pasquali insieme ai suoi adorati figli Leone e Vittoria. La scelta di soggiornare presso il lussuoso Bulgari Resort & Residences a Jumeirah Bay ha acceso i riflettori su di lei, con la bellezza del panorama del Golfo Arabico a fare da sfondo. Un momento di relax sulla spiaggia, immortalato con un bikini dal pattern denim, ha regalato agli ammiratori un’istantanea di vita serena e di stile inconfondibile.

L’Arte dei Tatuaggi di Chiara Ferragni

Stesa su un lettino, Chiara Ferragni ha mostrato con eleganza due dei suoi tatuaggi più significativi. Il primo, rappresentante un raviolo, simboleggia i primi passi della sua relazione con il rapper Fedez, mentre il secondo, la scritta “la Chiara che vorrei”, svela un lato intimo e riflessivo della sua personalità. Condividendo un messaggio di ispirazione su Instagram prima della partenza per Dubai, Chiara ha evidenziato la sua visione della vita come un viaggio di crescita e consapevolezza, trasmettendo agli altri la bellezza di apprezzare le semplici gioie quotidiane.

Fedez e il Nuovo Nido a Milano

Nel frattempo, Fedez è rimasto a Milano per occuparsi del trasloco verso la sua nuova dimora. L’appartamento di 400 mq in piazza Castello rappresenta non solo un cambio di residenza, ma un nuovo inizio per il rapper come neo single. La vicinanza ai suoi amati figli Leone e Vittoria ha influenzato la scelta della location, riflettendo il desiderio di avere la famiglia al centro della sua vita. Fedez ha condiviso sui social la ricerca di un letto per i bambini, suscitando sorrisi con una foto di un letto a forma di bocca da cartone animato. Tra ironia e dolcezza, il rapper mostra il suo lato più tenero e giocoso.

L’Ironia di Fedez sulla Sua Vecchia Dimora

Con uno spirito sarcastico, Fedez ha scherzato sulla sua vecchia residenza temporanea, ringraziando “caro Airbnb” per gli insegnamenti sul design e sull’arte di ordinare cibo da asporto. Le Instagram Stories dello showman della musica italiana hanno mostrato la sua cabina armadio personalizzata e piena di stile, lanciando una simpatica frecciatina forse alla sua ex moglie. L’avventura del trasloco e il ritrovamento di spunti comici nella quotidianità dimostrano il lato umoristico di Fedez, capace di rendere leggero anche un momento così importante.