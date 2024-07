Anticipazioni e Trama Episodio di Un Posto al Sole: Mariella prende una decisione drastica

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nell’episodio in onda il 17 luglio 2024, Mariella finalmente reagisce all’atteggiamento indifferente di Guido , che ha ignorato le sue sofferenze per troppo tempo. La situazione sfocia in una decisione che cambierà il corso della loro relazione in modo drammatico.

La Nuova Opportunità per Roberto Ferri: Chiara Petrone ritorna in scena

Il ritorno di Chiara Petrone porta con sé un’opportunità interessante per Roberto Ferri nell’ambito degli investimenti. Tuttavia, questa nuova prospettiva potrebbe causare seri problemi nel rapporto tra il tycoon e Filippo , mettendo a dura prova le basi della loro collaborazione.

Conflitto Imminente: Rosa deve affrontare Luisa nonostante tutto

Nonostante i suoi sforzi nel seguire i consigli di Don Antoine , Rosa si trova costretta ad affrontare di nuovo la prepotenza di Luisa, un ostacolo che continua a minare la sua pace interiore. La tensione tra le due donne rischia di raggiungere livelli insostenibili, portando a scontri verbali che potrebbero avere ripercussioni significative sulle loro vite.

