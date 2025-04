Funghi surgelati come cucinarli? Contorno veloce e ideale per ogni occasione

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

I funghi sono uno degli ortaggi più amati, e i funghi surgelati sono una soluzione pratica e gustosa per arricchire i nostri piatti. Scopriamo insieme come cucinare correttamente i funghi surgelati, rispettando le loro caratteristiche e preservandone il sapore. Scopriamo insieme uno dei prodotti piu usati e venduti dai supermercati.

I funghi surgelati Bosco Mar rappresentano una scelta eccellente per chi desidera portare in tavola il gusto autentico dei funghi selvatici senza rinunciare alla praticità. Boscomar è sinonimo di qualità e

affidabilità, offrendo un prodotto attentamente selezionato e congelato per mantenere intatti sapore e proprietà nutritive. Perfetti per arricchire una vasta gamma di piatti, i funghi surgelati Boscomar sono pronti all’uso e garantiscono risultati eccellenti in ogni preparazione, che si tratti di un contorno semplice o di una ricetta più elaborata. Con Boscomar, la bontà dei funghi freschi è sempre a portata di mano.

Come cucinare i funghi surgelati

In commercio esistono diverse qualità di funghi surgelati, tra cui i champignon, i chiodini e i porcini. Ognuno di essi può essere utilizzato per creare piatti gustosi e variegati. È importante seguire alcune regole per ottenere il massimo dai funghi surgelati. In primo luogo: non scongelarli mai, ma procedere con la cottura direttamente.

Funghi surgelati in padella

Per cucinare i funghi surgelati in padella, iniziate scaldando olio d’oliva e aglio in una padella. Una volta dorato l’aglio, aggiungete i funghi surgelati direttamente in padella. Aggiungete sale, pepe (o peperoncino a pezzetti), prezzemolo tritato e carota a dadini. Cuocete per circa 15 minuti, aggiungendo mezzo bicchiere d’acqua se necessario. Coprite la padella per garantire una cottura uniforme. I funghi cotti possono essere serviti subito o utilizzati come contorno o ingrediente per altri piatti.

Funghi surgelati al forno

Cucinare i funghi surgelati al forno è semplice e veloce. Preriscaldate il forno a 200°C. Tritate prezzemolo e aglio e mescolateli con un filo d’olio in una teglia. Aggiungete i funghi surgelati e infornate per 15-20 minuti, girando i funghi a metà cottura per una doratura uniforme. Potete aggiungere patate a fette o a cubetti, o gratinare i funghi con pangrattato e formaggio per un piatto ancora più gustoso. Le cocotte sono un’ottima alternativa alla teglia, permettendo una cottura uniforme e una presentazione elegante.

Funghi surgelati al microonde

Il microonde è perfetto per cucinare velocemente i funghi surgelati. Disponete i funghi in un contenitore adatto al microonde con prezzemolo, aglio e altre spezie. Cuocete a 750W per 3 minuti, controllando la cottura e prolungandola di 2-3 minuti se necessario. Per un tocco speciale, gratinate i funghi con pangrattato e usate la funzione grill per pochi secondi. La cottura al microonde è rapida e conserva il sapore dei funghi.

Se siete alla ricerca di funghi surgelati che racchiudano tutta l’autenticità del sottobosco italiano, Bosco Mar è un nome che vale la pena scoprire. Conosciuto per la sua attenzione alla qualità e alla lavorazione artigianale, Boscomar seleziona solo i migliori funghi italiani e li surgelano entro poche ore dalla raccolta, preservando al meglio gusto e profumo. Un’opzione perfetta per chi vuole portare in tavola il sapore genuino del bosco, tutto l’anno.