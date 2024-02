Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 29 febbraio 2024

Panoramica della puntata di oggi

CMarta si rende conto di essere ancora attratta da Vittorio durante un’asta di beneficenza. Nonostante l’importanza dell’evento, *Marta si trova distratta dall’intesa della nuova coppia e non riesce a godersi appieno la serata. Nel frattempo alla Caffetteria, si sta preparando una festa a sorpresa per Delia . Irene continua a nascondere a Alfredo di essersi incontrata con Crespi . A casa Puglisi, tra Vito e Maria si prepara una tempesta, poiché non riescono a trovare un accordo su quanto accaduto.

Complicazioni amorose e intrighi familiari

La lotta tra passato e presente

