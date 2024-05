Bridgerton 3: Orari di Uscita degli Episodi e Calendario di Rilascio su Netflix

La terza stagione della popolare serie Netflix, Bridgerton, è in arrivo e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella società londinese dell’epoca della Reggenza. In questo articolo, troverete tutte le informazioni sugli orari di uscita degli episodi e il calendario di rilascio su Netflix.

Contesto:

Bridgerton è una serie televisiva creata da Shonda Rhimes, basata sui bestseller di Julia Quinn. Ambientata nell’Inghilterra del secolo, la serie segue le vicende della potente famiglia Bridgerton, composta da otto fratelli affiatati, mentre cercano di destreggiarsi nel mercato dei matrimoni dell’aristocrazia inglese in cerca di romanticismo, avventura e amore. La serie ha guadagnato una notevole popolarità tra i fan, grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi ben sviluppati e alla sua rappresentazione della società londinese dell’epoca.

Orari di Uscita degli Episodi:

fan di Bridgerton saranno felici di sapere che la terza stagione debutterà su Netflix il 16 maggio 2024, con i primi quattro episodi. ‘orario di uscita in streaming è fissato per le 09:00 , il che significa che gli abbonati possono iniziare, interrompere e continuare la visione in qualunque momento.

Tuttavia, i fan dovranno aspettare un po’ più a lungo per vedere gli episodi successivi. La seconda parte della stagione sarà rilasciata il 13 giugno 2024 su Netflix, con i restanti episodi 5, 6, 7, 8. Ecco il calendario completo:

È importante notare che gli orari di uscita potrebbero variare a seconda del fuso orario. Tuttavia, Netflix rilascia generalmente i suoi contenuti a mezzanotte, ora del Pacifico, il che significa che gli abbonati in Europa potranno vedere i nuovi episodi alle 9:00 del mattino.

Nuova Showrunner e Trama:

La terza stagione di Bridgerton sarà guidata da una nuova showrunner, Jess Brownell, che ha già lavorato come produttrice esecutiva e sceneggiatrice nella serie. La trama della terza stagione ruoterà intorno a Penelope Featherington , che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti, ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui.

Nonostante questo, i fan possono aspettarsi di vedere ancora una volta la società londinese dell’epoca della Reggenza, con i suoi scintillanti balli a Mayfair, gli aristocratici palazzi di Park Lane e non solo. La serie continuerà a svelare un universo seducente e sontuoso pervaso di complicate regole e drammatiche lotte di potere, dove nessuno può mai dirsi al sicuro.