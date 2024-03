Broad City: la serie tv americana arriva in Italia su Comedy Central

Broad City: una serie tv che conquista il pubblico italiano

Broad City approda in esclusiva sul network Comedy Central in Italia, portando sul piccolo schermo la storia dell’amicizia tra le due protagoniste Ilana Glazer e Abbi Jacobson. Questa serie tv, originariamente creata come web serie tra il 2009 e il 2011, ha debuttato negli Stati Uniti nel 2014 e ora conquista anche il pubblico italiano grazie alle reti Sky.

Broad City fa il suo ingresso sulle reti Sky in Italia

Dal 4 marzo 2024, i telespettatori italiani possono godersi le avventure di Ilana e Abbi, due giovani donne ebree alle prese con la vita spensierata e le sfide di New York. Mentre Ilana evade il lavoro per abbracciare uno stile di vita più libero, Abbi sogna di sfondare come illustratrice nonostante le costanti distrazioni causate dall’amica eccentrica.

Il cast di Broad City: talenti e personaggi indimenticabili

Nella prima stagione di Broad City, spiccano le interpretazioni di Abbi Jacobson nel ruolo di Abbi Abrams e di Ilana Glazer nel ruolo di Ilana Wexler. Accanto a loro, troviamo Eliot Glazer nei panni di Eliot Wexler, fratello di Ilana anche nella vita reale, Hannibal Buress interpreta Lincoln Rice e Paul W. Downs è Trey Pucker. Personaggi come Matt Bevers, interpretato da John Gemberling, e Jaimé Castro, interpretato da Arturo Castro, arricchiscono il cast di questa serie che ha conquistato il pubblico internazionale.

Broad City: episodi e produzione

La prima stagione di Broad City conta ben 10 episodi, ciascuno della durata di circa 22 minuti. La produzione della serie è curata da Lilly Burns, John Skidmore per Paper Kite Productions, 3 Arts Entertainment, Jax Media e Comedy Partners, garantendo uno spettacolo di qualità e coinvolgente per gli spettatori di ogni parte del mondo.

Broad City disponibile in streaming su Now e Sky Go

Per gli appassionati che non vogliono perdersi neanche un episodio, Broad City è disponibile anche in streaming su Now e su Sky Go, permettendo al pubblico di rivivere le avventure di Ilana e Abbi in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Grazie a Comedy Central e alle reti Sky, gli spettatori italiani possono immergersi nelle vicende dell’irresistibile duo protagonistico e lasciarsi conquistare dall’umorismo e dalla freschezza della serie tv Broad City.