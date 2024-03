Celebrando il Pino Daniele Day a Napoli: Un Tributo alla Musica Indimenticabile

Un evento speciale a Napoli

Napoli, la città che ha dato i natali a Pino Daniele, ha deciso di celebrare il suo compleanno in grande stile con un evento presso la sede del SUM. Questa notizia emoziona sicuramente tutti coloro che amano l’indimenticabile musica del cantautore partenopeo.

Onorando il lascito di Pino Daniele

Il Pino Daniele Day, organizzato da Warner Music Italy, si svolgerà presso il SUM – Stati Uniti Del Mondo, che ospita anche l’installazione museale permanente “Pino Daniele Alive”. Questo evento si tiene il 19 marzo, data che coincide con il compleanno di Pino Daniele, il suo onomastico e la Festa del Papà, rendendo la celebrazione ancora più speciale e significativa per onorare la memoria dell’artista.

Dialoghi e esibizioni emozionanti

L’evento, in programma per le 16.45, vedrà Luca De Gennaro e Mixo di Radio Capital impegnati in un dialogo per ricordare Pino Daniele e la sua musica. Ospiti speciali, artisti e produttori condivideranno ricordi e aneddoti legati all’iconico cantautore napoletano, offrendo agli spettatori uno sguardo approfondito sul suo lascito e sull’influenza che ha avuto sul panorama musicale.

Una serata aperta a tutti

Il Pino Daniele Day è un evento aperto a tutti coloro che vogliono rendere omaggio all’artista e alla sua musica. I partecipanti potranno prenotare attraverso il sito dedicato e avranno accesso al Bar situato al piano terra del SUM – Stati Uniti Del Mondo, dove potranno gustare un welcome drink durante la serata di celebrazione.