CLARA: LA RINASCITA SUL PALCO DEI FESTIVAL ITALIANI

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La giovane cantante CLARA continua il suo entusiasmante “PRIMO TOUR“, esibendosi nei principali festival estivi in giro per l’Italia. Oltre alle date già programmate, annuncia nuovi imperdibili spettacoli che si terranno a Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Casteldaccia e al Correggio Music Festival .

UNA STAGIONE ESTIVA INDIMENTICABILE

Il “PRIMO TOUR” estivo ha preso il via a giugno e prevede concerti emozionanti in numerose località. Dopo un concerto a Varese Summer Festival il 20 luglio, la cantante si esibirà al Rosolina Beach Festival, al Sammichele Festival, all’Arabax Music Festival e in altre tappe imperdibili, inclusa la nuova data a Casteldaccia in provincia di Palermo il 20 agosto.

NUOVE OPPORTUNITÀ IN ARRIVO

Dopo il tour estivo, CLARA si prepara per il suo “PR1MO TOUR” nei club, organizzato da Live Nationa. I concerti avranno luogo in diverse città a partire da Roma il 3 ottobre, passando per Bari, Napoli, Firenze, Padova e Milano il 15 ottobre. Un’opportunità unica per gli appassionati di musica pop italiana.

SUCCESSO E RICONOSCIMENTI

Durante l’ultimo anno, CLARA ha consolidato la sua posizione come una delle voci emergenti più amate della scena pop italiana. Il suo singolo “Diamanti Grezzi“, presentato al Festival di Sanremo e certificato disco di platino, ha anticipato l’uscita del suo album di debutto “PRIMO“. La canzone “Ragazzi Fuori“, scritta e composta per la serie “Mare Fuori“, e la collaborazione con il rapper Icy Subzero nel singolo “Ghetto Love” dimostrano l’ecletticità e il talento della giovane artista.

CALDO CALCIO IN VISTA

In aggiunta alle sue imminenti esibizioni, CLARA si prepara per incendiare i palchi dei festival estivi. Le prossime città incluse nel Tour Estivo saranno Cerisano, Varallo, Torrenova, Isola Capo Rizzuto, Ladispoli, e molte altre. Il tour estivo si concluderà con il tanto atteso concerto al Correggio Music Festival il 6 settembre.

UNA TAPPA AUTUNNALE DA NON PERDERE

Il successo di CLARA non conosce limiti, ed è pronta a stupire anche nel tour autunnale. Le date nei club sono attesissime dai fan, con eltappe previste a intsistesstuisc.Roma, Bari, Napoli, Firenze, Padova e Milano. Un’opportunità unica per vivere la magia della musica dal vivo.

IL FUTURO BRILLA DI LUCE PROPRIA

Con il successo dei suoi singoli e la crescente popolarità, CLARA si conferma come una delle artiste più promettenti della scena musicale italiana. Il suo talento e la sua dedizione trasformano ogni concerto in un’esperienza indimenticabile per il pubblico. Attendiamo con ansia di vedere cosa il futuro riserva a questa brillante stella \della musica italiana.