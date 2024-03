Celebrità e Icona di Stile: La Scomparsa di Iris Apfel a 102 Anni

Un’icona mondiale della moda e dell’eleganza

Iris Apfel è stata una delle figure più celebri nel panorama mondiale della moda e dello stile. Raggiungendo l’età di 102 anni, la notizia della sua scomparsa ha fatto scalpore tra i suoi numerosi fan. Da sempre riconosciuta per il suo look unico e inconfondibile, Iris Apfel ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda, con il suo motto “Osa essere diverso” che ha ispirato migliaia di persone in tutto il mondo.

La Vita Eccellente di Iris Apfel

Un’infanzia tra arte e cultura

Nata ad Astoria, New York, Iris Apfel proveniva da una famiglia di origini ebraiche con una spiccata passione per l’arte e l’antiquariato. La sua formazione in storia dell’arte ha contribuito a plasmare il suo gusto sofisticato e la sua sensibilità estetica. Oltre alla moda, Iris Apfel si è dedicata anche al design d’interni, collaborando con le case delle star di Hollywood e contribuendo alla ristrutturazione della Casa Bianca per ben nove presidenti, da Harry Truman a Bill Clinton.

Un’anziana modella di successo

Nonostante l’età avanzata, Iris Apfel si è distinta per la sua vitalità e il suo spirito intraprendente. A 96 anni ha sorpreso il mondo firmando un contratto con l’agenzia di modelle IMG Models, che conta tra le sue clienti alcune delle top model più famose al mondo. Grazie a questa nuova veste, Iris ha sfilato per importanti brand internazionali e ha dato il suo volto a campagne pubblicitarie di successo, dimostrando che la moda non ha età e che lo stile è un’eccellenza che va oltre i numeri del calendario.

Una vita segnata da grandi amori e tragiche perdite

Il legame con il marito Carl

Nel corso della sua lunga esistenza, Iris Apfel ha condiviso la sua vita con il marito Carl, un industriale tessile con cui è stata legata per oltre sessant’anni. La loro storia d’amore è stata un esempio di complicità e affetto, che li ha visti affrontare insieme le sfide e le gioie della vita. La scomparsa di Carl nel 2015, all’età di 100 anni, ha segnato per Iris un profondo dolore, ma anche la consapevolezza di aver vissuto un amore eterno e indissolubile, che resterà vivo nei suoi ricordi e nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.