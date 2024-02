Chiara Ferragni e Fedez: Le Ultime Dichiarazioni su una Separazione Che Continua a Far Parlare

Chiara Ferragni e le Speranze Spezzate

Dopo la bufera mediatica scatenata dalla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, i riflettori sono ancora puntati sulla coppia più famosa del mondo digitale italiano. L’inviato di “Pomeriggio Cinque”, Michel Dessì, non si è accontentato di aver intervistato solo Fedez, ma ha deciso di braccare anche la celebre imprenditrice digitale per cercare di strapparle qualche dichiarazione in merito alla crisi coniugale. Le dichiarazioni di Chiara Ferragni non lasciano spazio a speranze di riappacificazione, dopo la lite che ha portato Fedez a lasciare l’appartamento coniugale.

Il Pranzo di Chiara Ferragni tra Amiche a Palazzo Parigi

Mentre le voci sullo stato d’animo di Chiara Ferragni si diffondevano, l’influencer si è rifugiata in un pranzo tra amiche a Palazzo Parigi, un luogo che sembra rappresentare una sorta di “seconda casa” per lei. Nascondendosi sotto un cappuccio per ripararsi dalla pioggia, Chiara ha dichiarato in tutta sincerità di trovarsi in un momento doloroso. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha chiesto di poter andare dalla psicologa in pace, sottolineando il suo desiderio di riservatezza.

Fedez e le Sue Priorità Durante un’intervista a “Pomeriggio Cinque”

Durante un’intervista a “Pomeriggio Cinque”, Fedez ha risposto alle domande dell’inviato Michel Dessì con evidente fastidio. Il rapper ha sottolineato che non è intenzionato a parlare dei suoi problemi personali, in particolare per proteggere i suoi figli. Fedez ha ribadito di avere altre priorità nella sua vita al momento, focalizzandosi sul benessere dei suoi bambini. Durante l’intervista, è stata notata l’assenza dell’anulare con la fede matrimoniale, alimentando ulteriori speculazioni sulla crisi con Chiara Ferragni.