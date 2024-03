Chiara Ferragni: tra i riflettori e il dolore nascosto

La vita pubblica e il peso dell’intimità

Tornata da un viaggio a New York, Chiara Ferragni si apre con i suoi fedeli follower sul lato oscuro della sua esistenza, svelando un periodo intriso di sofferenza e turbamenti.

Una crisi sotto i riflettori

L’evidente riferimento è alla crisi con il marito Fedez, ma la situazione si infittisce con le polemiche legate al caso Balocco, aggiungendo un ulteriore strato di pressione sulla celebre influencer.

Pensieri dolorosi e trasparenza ambivalente

In un susseguirsi di storie condivise sul proprio profilo Instagram, Chiara Ferragni svela di essere diretta in America per un progetto, sperando che in mezzo a tanto caos possano spuntare sprazzi di bellezza e novità capaci di ridare vigore alla sua anima. Tuttavia, il suo sguardo si offusca quando si apre sul lato più intimo di questa fase oscura: “È un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno e se sono nei miei pensieri. Faccio quello che posso, a volte sono più in up e a volte sono più in down“. Tra lacrime contenute, la celebre fashion blogger prosegue: “Penso sia giusto farvi vedere questa parte: non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto. Non mi va nemmeno di dire tutti i motivi per cui sto male. Penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere meno forte e solo un po’ più serena“. In questo contrasto tra la brillantezza delle luci dei riflettori e l’ombra dei suoi tormenti personali, Chiara Ferragni si rivela umanamente fragile dietro la facciata di forza che il suo pubblico è abituato a vedere.