Coincidenze d’amore: Puntata 4 di Everywhere I Go – Anticipazioni e Trama

Anticipazioni Mercoledì 6 Marzo 2024

Nella quarta puntata di Everywhere I Go, in streaming dal 6 marzo 2024 su Mediaset Infinity, Selin si trova a riflettere sul suo comportamento con Demir la sera precedente. La convivenza tra i due risulta difficile, con una tensione palpabile che sembra essere alimentata da una attrazione reciproca sempre più evidente.

Trama dell’Episodio 4

Il rapporto tra Selin e Demir è caratterizzato da momenti di studio reciproco, tentativi di comprensione e inevitabili scontri. Nonostante ciò, emergono chiaramente le intenzioni di prendersi cura l’uno dell’altro, anche se mantengono un certo distacco. Demir accompagna Selin dal medico per un controllo alla spalla prima di recarsi al lavoro.

Come Guardare Everywhere I Go su Mediaset Infinity in Streaming

La quarta puntata di Everywhere I Go è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity a partire dalla mezzanotte del 6 marzo 2024, seguendo il programma settimanale di streaming dal lunedì al venerdì. La serie turca si aggiunge alle produzioni inedite disponibili sulla piattaforma insieme a altre serie come My Home My Destiny, Interrupted – L’amore incompiuto e Dreams and Realities – La forza dei sogni.

Trasmissione in Diretta e Repliche

Everywhere I Go non viene trasmesso in diretta su Canale 5 ma è esclusivamente disponibile su Mediaset Infinity. La piattaforma offre la possibilità di recuperare i contenuti anche dopo la messa in onda, permettendo agli spettatori di guardare le puntate on demand. Le repliche non sono programmate in quanto ogni episodio è disponibile per la visione in qualsiasi momento sulla piattaforma di streaming.

La quarta puntata di Everywhere I Go promette emozioni e colpi di scena per Selin e Demir, protagonisti di una storia d’amore travagliata e coinvolgente. L’attrazione che li lega si scontra con le difficoltà della convivenza, creando una tensione che si fa sempre più intensa. Continua a seguire le vicende dei protagonisti su Mediaset Infinity e immergiti nel mondo di Coincidenze d’amore.