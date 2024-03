Coincidenze d'amore: Trame della serie "Everywhere I Go" dal 11 al 15 marzo 2024 - Occhioche.it

Panoramica della Serie

La serie televisiva turca “Everywhere I Go” continua ad appassionare il pubblico italiano con le sue trame avvincenti e i personaggi coinvolgenti. Protagonista della storia è Aybüke Pusat, già conosciuta per il suo ruolo in “Dreams and Realities – La forza dei sogni”, affiancata da Furkan Andic, un’altra star della serialità turca. La serie è disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity a partire dal 1° marzo 2024, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Episodi dall’11 al 15 marzo 2024

Demir e Selin: Una Casa Divisa

Nelle puntate in arrivo, Demir e Selin si trovano a un punto cruciale della loro relazione: decidere come gestire gli spazi nella loro casa comune. Nessuno dei due sembra intenzionato a lasciarla, portando alla necessità di trovare una soluzione che possa accontentare entrambi.

Minacce e Conflitti

Demir si trova ad affrontare minacce da parte di Yildirim, che mettono a rischio il suo rapporto contrattuale con la Artemim. Questo a seguito di una chiamata incendiaria di Selin la sera precedente, che mette in discussione la loro stabilità e sicurezza.

Tensioni e Preoccupazioni

Le tensioni si fanno più vive tra Selin e Ferruh, con quest’ultimo che non esita a mostrare la sua durezza nei confronti della partner. Nel frattempo, Ibo si rende conto dell’ansia crescente di Ayda e decide di affrontare un argomento delicato con lei riguardante la pensione per gatti.

Conflitti e Risvolti Inaspettati

Burak scopre che Selin, insieme a Merve e Ayda, ha preso iniziative rischiose per consegnare una busta a Yildirim. Questo gesto provoca tensioni e conflitti all’interno del gruppo, con Burak che si scontra frontalmente con Ferruh per difendere Selin.

Dubbi e Decisioni

Merve si confronta con Bora riguardo ai dubbi che nutre sulla loro relazione. Mentre lei è incerta sul futuro della coppia, lui si dimostra determinato a portare avanti la storia. Le divergenze di opinione mettono in luce le sfide che ogni relazione affronta nel trovare un equilibrio tra desideri e aspettative.