Come affrontare la tristezza invernale con HelloFresh: consigli efficaci

HelloFresh presenta il vademecum per affrontare il winter blues

Il winter blues, un disturbo affettivo stagionale che colpisce molte persone durante i mesi invernali, può essere affrontato in modo più efficace grazie a una corretta pianificazione, attività quotidiane e momenti di convivialità. HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio, ha collaborato con la psicologa e psicoterapeuta Dr.ssa Ilaria Merici e la professional organizer Erika Grazia Lombardo per creare un vero e proprio vademecum per affrontare al meglio questo periodo.

Cos’è il winter blues

Il winter blues è un disturbo affettivo stagionale che si manifesta principalmente durante i mesi invernali, causando un calo del tono umorale. Questo disturbo è stato classificato come una patologia negli anni ’90, quando è stato scoperto che la luce può influenzare il sistema circadiano umano. Oggi è un disturbo riconosciuto e molto comune.

Gli italiani e la pianificazione dei pasti

La pianificazione dei pasti può aiutare a migliorare l’umore e risparmiare denaro. Secondo una ricerca commissionata da HelloFresh, quasi il 67% degli italiani dichiara di essere più consapevole del proprio budget a causa dell’aumento del costo della vita e pianifica i pasti serali per risparmiare. Tuttavia, più della metà degli italiani (57%) considera l’intero processo organizzativo, dalla spesa all’acquisto degli ingredienti alla preparazione dei pasti, come un’attività negativa.

Tips&tricks per creare una routine casalinga anti-stress e combattere il winter blues

Per affrontare il periodo invernale con determinazione, è importante organizzare gli spazi in casa e creare una routine di pulizia. Erika Grazia Lombardo, professional organizer, consiglia di dividere la casa in zone e assegnare un momento specifico per il riordino di ciascuna zona. Inoltre, è consigliabile dedicare del tempo per assegnare un posto a ogni nuovo oggetto e fare decluttering, eliminando gli oggetti rotti o superflui.

Per quanto riguarda la pulizia, è consigliabile stabilire una breve routine di pulizia quotidiana, svolgendo attività specifiche come pulire le superfici principali o passare l’aspirapolvere nelle zone più frequentate. Coinvolgere tutti i membri della famiglia nelle attività di pulizia promuoverà un maggior senso

