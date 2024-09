Concerto d’autunno in memoria di Francesco Pittoni: un evento imperdibile con musica e poesia

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Sabato 21 settembre 2024, la Sala Italia ospiterà un evento musicale molto atteso, il Concerto d’autunno, promosso da unione delle associazioni regionali , l’Associazione Musicale Mozart, il Gremio dei Sardi e il Fogolar Furlan. La manifestazione, che avrà inizio alle 17:30, sarà un tributo speciale al compianto Francesco Pittoni, vicepresidente vicario dell’UnAR e presidente del Fogolar, recentemente scomparso. Un’occasione per celebrare la vita e il contributo di Pittoni alla comunità, attraverso la bellezza della musica e delle poesie.

un evento significativo per la comunità

La commemorazione di Francesco Pittoni

Francesco Pittoni ha avuto un ruolo chiave nel promuovere la cultura sarda e friulana nella capitale, partendo da un forte impegno nelle associazioni regionali. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, ed è per questo che il Concerto d’autunno è concepito come un omaggio alla sua memoria. L’evento avrà un sapore nostalgico, evitando tristezze ma celebrando una vita dedicata alla comunità. La partecipazione di diverse associazioni testimonia la stima e l’affetto che circondavano Pittoni.

I protagonisti del concerto

A dare voce e sentimento a questo tributo saranno diversi artisti. Tiziana Bagatella aprirà l’evento con letture di poesie significative, creando un’atmosfera di riflessione e connessione. A seguirla sarà Enzo Annichiarico, nuovo presidente del Fogolar, il quale porterà avanti il messaggio di unione tra le diverse culture. Inoltre, la presenza di tutti i presidenti delle associazioni UnAR garantirà un’ampia rappresentanza del tessuto sociale e culturale che Pittoni ha contribuito a costruire nel corso degli anni.

un programma musicale variegato

Le performance di Simona Capozucco e Maurizio Di Fulvio

Il concerto vedrà sul palco Simona Capozucco, una voce affermata nel panorama musicale, accompagnata dal chitarrista Maurizio Di Fulvio. Insieme, offriranno un’interpretazione unica di successi che spaziano da generi come il latin-jazz, pop e musica classica. La combinazione di talenti darà vita a un’esperienza musicale eclettica, capace di toccare le corde emotive del pubblico.

I brani in programma

Il programma musicale è un viaggio attraverso artisti iconici e generi diversi. Saranno eseguiti pezzi memorabili come “Summertime” di George Gershwin, “Fragile” di Sting e “Corcovado” di Antonio C.Jobim. Non mancheranno omaggi a classici come “I te vurria vasà” e “Adelchi remembering-Shaker“. Il concerto culminerà con brani di maestri come Astor Piazzolla e Stevie Wonder, la cui musica invita a ballare e sognare. Un assortimento che promette di emozionare gli spettatori e di mantenere viva la memoria di Pittoni attraverso la potenza della musica.

dettagli e partecipazione all’evento

Come partecipare al Concerto d’autunno

L’ingresso al Concerto d’autunno è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Gli interessati possono contattare i numeri telefonici indicati, garantendo così un’organizzazione fluida e la possibilità di accogliere il maggior numero di persone. Il buffet offerto dal Gremio al termine dell’evento aggiunge un momento conviviale dove i partecipanti potranno condividere pensieri e ricordi di Francesco Pittoni, contribuendo a fare di questo evento un vero e proprio incontro di comunità.

Un’opportunità per riunire le culture

Questo concerto rappresenta anche un’occasione per rafforzare i legami tra le diverse culture presenti nella città. La sinergia tra le associazioni non solo ricorda un grande uomo, ma crea anche ponti tra tradizioni e storie diverse, dimostrando quanto la musica possa essere un linguaggio universale e un elemento di vista condivisa. La partecipazione attiva della comunità sarà fondamentale per rendere omaggio a un pilastro di amicizia e dedizione come Francesco Pittoni.