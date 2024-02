Cosa fare se ti rubano lo smartphone

Apple introduce la Protezione per dispositivi rubati negli iPhone

Con l’avvento della tecnologia, lo smartphone è diventato un compagno indispensabile nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, la paura di perderlo o che venga rubato è sempre presente. Per fortuna, Apple ha sviluppato una soluzione per proteggere gli utenti in caso di smarrimento o furto.

Funzionamento della Protezione per dispositivi rubati

La Protezione per dispositivi rubati di Apple offre un’ulteriore sicurezza agli utenti di iPhone. Oltre alle funzionalità dell’app Dov’è, che consente di localizzare, bloccare o ripristinare un dispositivo da remoto, questa nuova funzione impedisce l’accesso ai dati sensibili quando il telefono si trova lontano dalle posizioni di fiducia dell’utente. Per eseguire operazioni delicate come cambiare password o accedere a informazioni personali, è richiesta un’autenticazione biometrica tramite Face ID o Touch ID, senza la possibilità di utilizzare il codice di sblocco numerico.

Attivazione e alternative disponibili

Per attivare la Protezione per dispositivi rubati, è necessario disporre di un iPhone con iOS 17.3 o versioni successive, attivare l’autenticazione a due fattori per l’ID Apple, configurare Face ID o Touch ID e abilitare la funzione Dov’è e le Posizioni rilevanti. Per gli utenti di smartphone Android, esistono alternative come Trova il mio dispositivo di Google e Trova dispositivo personale di Samsung, che consentono di tracciare, bloccare e formattare il dispositivo da remoto, offrendo anche funzionalità aggiuntive come il backup a distanza e il recupero di chiamate e messaggi.

In caso di smarrimento o furto del proprio smartphone, è consigliabile contattare immediatamente l’operatore telefonico e segnalare l’accaduto alle autorità competenti, per garantire la massima sicurezza dei dati personali e ridurre al minimo i rischi legati alla perdita del dispositivo.

