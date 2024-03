Diletta Leotta e Loris Karius: il matrimonio annunciato in TV - Occhioche.it

La celebre showgirl Diletta Leotta ha sorpreso i fan annunciando il suo imminente matrimonio con il calciatore Loris Karius durante una puntata del programma tv È quasi mezzogiorno condotto da Antonella Clerici su Rai 1. La notizia ha subito catturato l’attenzione dei media e dei follower della coppia, che da tempo seguivano la loro storia d’amore.

La proposta e la felicità condivisa sui social

Negli scorsi giorni, Diletta Leotta aveva condiviso sui suoi profili social uno scintillante anello di fidanzamento, simbolo della proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Loris Karius. Con emozione, la showgirl ha raccontato di aver capito fin dal primo incontro di aver trovato l’uomo della sua vita, aprendo al pubblico uno dei capitoli più importanti della loro relazione.

La coppia, insieme dal mese di ottobre del 2022, ha già avuto la gioia di accogliere nella loro vita la piccola Aria, nata lo scorso agosto. Dopo aver formato una solida famiglia, Diletta e Loris si preparano ora a coronare il loro amore con il matrimonio, suscitando curiosità e interesse tra i loro sostenitori.

Preparativi e emozioni alla vigilia delle nozze

A pochi mesi dal fatidico giorno, Diletta Leotta si lascia andare a confidenze sulla fase di preparazione delle nozze, ammettendo di essere un po’ in preda al panico organizzativo. Tra le domande sulla scelta del vestito da sposa, la showgirl si mostra ancora indecisa, lasciando sospeso il velo di mistero sul suo look per il grande giorno. Mentre i dettagli dell’evento si delineano, la coppia sembra vivere con entusiasmo e serenità l’attesa del loro futuro insieme, testimoniando l’intensità dei loro sentimenti e la determinazione nel costruire un percorso di vita condiviso.