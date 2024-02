Diritti degli animali in pericolo: analisi della normativa vigente

Gianpaolo Di Pietto e la Commissione Diritto degli Esseri Animali

Gianpaolo Di Pietto, uno dei 15 avvocati che lo scorso anno hanno fondato la Commissione Diritto degli Esseri Animali del Tribunale di Milano, si impegna attivamente per sensibilizzare la società sul diritto degli animali con un approccio giuridico. La commissione organizza convegni formativi e si occupa di tematiche specifiche come le razze pericolose e l’introduzione del diritto animale nelle scuole.

«La commissione è nata per sensibilizzare colleghi e società sul diritto degli animali mantenendo un profilo giuridico. Organizziamo quattro convegni formativi all’anno e abbiamo sottocommissioni che seguono determinati argomenti, per esempio quella sulle razze pericolose, o la commissione che si sta impegnando per portare nelle scuole le tematiche del diritto animale».

Temi e Leggi a Difesa degli Animali

La Commissione Diritto degli Esseri Animali affronta diversi temi legati al diritto degli animali, come le conseguenze psicologiche dei lavoratori negli allevamenti intensivi e la quantificazione dei danni derivanti da lesioni agli animali d’affezione. Inoltre, si indaga sulla relazione tra violenza sugli animali e violenza sulle persone, evidenziando la necessità di rispettare gli animali per sé stessi, considerando le loro esigenze etologiche.

«Cerchiamo di vedere il diritto negli animali nelle sue tante sfaccettature. I prossimi temi di approfondimento saranno le conseguenze psichiche e psichiatriche dei lavoratori degli allevamenti intensivi, partendo dai risultati di un recente studio americano. Oppure la quantificazione dei danni derivanti dall’uccisione o lesione di un animale d’affezione, o ancora le potenzialità della carne coltivata. Riguardo ai fatti di cronaca che vedono atti violenti sugli animali è interessante indagare la possibilità che chi commette crimini sugli animali sviluppi in seguito atteggiamenti violenti contro le persone, relazione che alcuni studi sembrano confermare».

Protezione Legale degli Animali e Maltrattamenti

In Italia, esistono leggi cruciali per la protezione degli animali come il 544 Bis e Ter del codice penale, che puniscono rispettivamente l’uccisione e il maltrattamento degli animali. Il decreto legislativo 36/2021 tutela il benessere degli animali impiegati in attività sportive, garantendo alimentazione, salute e accudimento rispettando le loro esigenze etologiche. Chi commette atti di crudeltà verso gli animali rischia pene detentive e la sensibilità dei giudici sull’argomento è in costante crescita.

«Le leggi più importanti in Italia sono il 544 Bis e Ter del codice penale, il primo disciplina il reato di uccisione di animali e il secondo di maltrattamento. Importante è anche il decreto legislativo 36/2021 che tutela il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche degli animali impiegati in attività sportive».

In conclusione, il rispetto e la tutela degli animali sono temi sempre più rilevanti nella società contemporanea, e l’impegno di professionisti come Gianpaolo Di Pietto e della Commissione Diritto degli Esseri Animali del Tribunale di Milano sono cruciali per promuovere una convivenza rispettosa e consapevole con tutte le forme di vita che condividono il nostro pianeta.

About The Author