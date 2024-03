Doc – Nelle tue mani 3: La terza stagione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani ha debuttato giovedì 11 gennaio 2024 su Rai 1, regalando agli spettatori la prima puntata, composta dagli episodi 1 e 2. Con un cast che include attori del calibro di Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro e altri ancora, la serie ha colpito il pubblico con le sue trame avvincenti e i personaggi coinvolgenti. Ma cosa riserva l’ultima puntata di questa stagione tanto attesa?

Il countdown verso il finale: Date e dettagli delle puntate

La programmazione di Doc – Nelle tue mani 3 è stata accuratamente pianificata per regalare emozioni e suspense agli spettatori. Dopo la prima puntata del 11 gennaio 2024, sono state trasmesse puntate settimanali fino al gran finale. La settima puntata, composta dagli episodi 13 e 14, è andata in onda giovedì 29 febbraio 2024, mentre l’ottava puntata, che include gli episodi 15 e 16, è prevista per giovedì 7 marzo 2024. Tuttavia, è importante segnalare che giovedì 8 febbraio 2023 non è stata trasmessa alcuna puntata a causa della programmazione del Festival di Sanremo.

L’intensità dell’ultimo episodio: Il gran finale di Doc – Nelle tue mani 3

L’episodio finale di Doc – Nelle tue mani 3 è atteso con trepidazione dai fan della serie. Con i due episodi 15 e 16 che compongono l’ultimo capitolo, intitolato “Liberi”, i telespettatori si preparano a un’esplosione di emozioni. In questo momento culminante, Federico affronta il suo ultimo giorno al Policlinico Ambrosiano, mentre Martina prende una decisione inaspettata che sconvolge il resto della squadra. Doc si trova a fare i conti con rivelazioni sconvolgenti che lo costringono a riconsiderare il suo passato, mentre Andrea si trova ad affrontare una svolta inaspettata quando il suo peggiore nemico finisce ricoverato.